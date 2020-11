El príncipe Carlos revela las claves para apostar por moda sostenible

Parches y trajes de más de 30 años. El príncipe Carlos habla sobre cómo implementa la moda sostenible en su armario y trabajo.

El cuidado del medio ambiente es uno de los mensajes que más atención ha tomado en la agenda del príncipe de Gales. Cuando Carlos tenía tan solo 22 años de edad, dio su primer discurso sobre el medioambiente, y también ha visitado proyectos de energía renovable y defendido a los pequeños agricultores por años. Por eso, la idea de que se interese por moda sostenible no suena tan descabellada.

El royal ecológico: Carlos explica cómo aborda la moda sostenible

A sus 71 años, el príncipe mantiene abierta la charla sobre cómo incentiva personalmente el cuidado a la ecología. Así se demostró en una entrevista para British Vogue, donde reveló su mantra y secretos para apostar por la moda sostenible.

«Buy once, buy well» (compra una vez, compra bien), este es el lema con el que el hijo de Isabel II se guía (y recomienda) para adquirir nueva ropa. En la entrevista, aseguró que no concibe el desperdicio y que la industria textil en Londres tiene una gran responsabilidad por delante, si es que quieren rebatir la contaminación que causa este sector.

La edad y los años no son factores en la moda, según Carlos de Gales

El editor en jefe de la revista le preguntó por el traje que usó en la boda de los Sussex, un conjunto de Anderson & Sheppard que data de 1984. Cualquiera que tenga prendas de años atrás tan bien conservadas, entenderá al príncipe.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Royal Family (@theroyalfamily) el 21 Sep, 2020 a las 11:41 PDT

Carlos dijo que son de las vestimentas que «te pones ocasionalmente, no es algo que uses a diario. ¡Y todavía me queda!». La ceremonia de los entonces royals claro que fue una ocasión especial, aunado al cuidado que el príncipe pone a sus pertenencias.

No te pierdas: El príncipe Carlos, un aficionado de los videos virales durante el confinamiento

De la mano con su inquietud por los desperdicios de ropa, Carlos dijo que haría lo posible por rescatar sus prendas, «incluso usar parches». «Mientras conserve la misma figura y quepa en la ropa, preferiría por mucho repararlas».

Carlos apuesta por la economía circular en lugar de la lineal

Y esta tampoco sería la primera ocasión en que el príncipe habla sobre sustentabilidad y moda. En 2019 anunció su alianza con la firma londinense Vin+Omi, pioneros en el uso de materiales sostenibles para hacer ropa.

¿Cómo participó Carlos? Donó tres mil plantas de su jardín con el fin de que los diseñadores de la firma las usaran para hacer el tejido con el que fabrican prendas —vía Harpers Bazaar España—.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dumfries House (@dumfrieshouse) el 27 Oct, 2020 a las 7:34 PDT

Te puede interesar: Robert Redford: icono del cine y defensor del medio ambiente

Otra de sus apuestas fue con el grupo minorista de moda Yoox Net-a-Porter. El príncipe se alió para desarrollar una colección que recupere técnicas antiguas de hacer ropa, sin despegarse del sentido ecológico.