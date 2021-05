¿Qué tienen en común Joe Biden, JLo y el príncipe Harry? Que los veremos en el próximo evento grabado de Vax Live, presentado por Selena Gomez y donde Harry es presidente de campaña —junto con Meghan.

Una vez retornando de Reino Unido a California —y sin pasar el cumpleaños de su abuela con ella—, Harry ha tenido una interesante agenda. Primero porque se reunió con la millonaria filántropa, Wallis Annenberg. En segundo, porque se anunció que los duques de Sussex serían presidentes de campaña del evento Vax Live, mismo que pretende hacer conciencia sobre la vacunación contra covid-19.

En este evento —grabado el 2 de mayo y agendado para transmitirse el 8—, participaron JLo, Joe Biden, el papa Francisco y más figuras. Medios estadounidenses que tuvieron acceso al evento fueron testigos de cómo Harry recibió una enorme ovación de pie y miles de gritos de emoción por su presencia.

Las circunstancias que rodean a Harry en este momento de su vida son variadas: desde las molestias que causó su participación con Oprah Winfrey, hasta la corta estancia en UK con su papá y hermano. Ahora viene su primera aparición en solitario después del funeral de Felipe de Edimburgo.

«Quiero decir que cada uno de ustedes son grandiosos»: el príncipe dio un emotivo discurso para presentarse ante el público, de vuelta al spotlight. Harry hizo referencia a la importancia de vacunarse: «no podemos descansar o recuperarnos hasta que haya vacunas en cada rincón del mundo», decía con su inigualable acento británico.

En esta ocasión, el duque llegó solo, mientras Meghan se ausentaba por su avanzado embarazo —de una niña que podría nacer en julio.

El abogado británico Nazir Afzal compartió en Twitter un video del jovial recibimiento que tuvo el duque de Sussex, a lo que referenció como ‘imposible de que la reina o su fallecida madre igualaran’.

This reaction for Prince Harry in California at #VaxLive is really something

Somehow doubt that anyone other than the Queen or his late mother would get similar

pic.twitter.com/pXi07B3b4u

— nazir afzal (@nazirafzal) May 3, 2021