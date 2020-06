El sobrino del rey de Bélgica emitió un comunicado, a través de su abogado español, para disculparse por haber infringido las reglas al asistir a una fiesta familiar en Córdoba, tras lo cual dio positivo en coronavirus.

Tras generar un intenso debate a cuenta de los privilegios injustificados de los que parecen disfrutar, incluso en estos tiempos de crisis sanitaria, ciertos aristócratas y otros individuos pertenecientes a los altos estamentos de la sociedad o la política, el príncipe Joaquín, sobrino del rey Felipe de Bélgica, no ha tardado en emitir un comunicado para pedir perdón por viajar a España en pleno período de confinamiento y reconocer su falta de sensatez al asistir a una fiesta familiar en Córdoba.

Te puede interesar: El rey Felipe VI de España recuerda a las víctimas del atentado en Barcelona

Positivo a coronavirus

En el citado evento se reunieron unas treinta personas, según informaron varios medios del país, y poco después se confirmaba que el noble, de 28 años, había dado positivo en coronavirus.

Por tanto, todos los asistentes permanecen en cuarentena y las autoridades sanitarias los someterán a una estrecha vigilancia durante los próximos días para evitar cualquier contacto con terceras personas.

Te puede interesar: El príncipe Felipe, a días de ser rey

El príncipe Joaquín de Bélgica pide perdón por viajar a España en plena cuarentena

Semejantes contratiempos han llevado a Joaquín a lamentar públicamente su responsabilidad en ellos, así como el mal ejemplo que ha ofrecido, en especial, a la ciudadanía que tiene en su tío a su monarca y jefe de estado.

La nota se escribió tanto en inglés como en español y se envió a a la prensa por su abogado en España, Mariano Aguayo Fernández, solo unos días después de que la propia casa real belga corrobora las informaciones que llevaban horas circulando.

«Me gustaría disculparme por no haber respetado todas las medidas de cuarentena durante mi viaje. En estos momentos difíciles no pretendía ofender ni faltar el respeto a nadie. Me arrepiento profundamente de mis acciones y acepto las consecuencias», es un extracto del mensaje ofrecido por el príncipe, quien mantiene una relación sentimental con la cordobesa Victoria Ortiz y, por tanto, un vínculo muy estrecho con la ciudad andaluza, a la que supuestamente viajó a finales de la semana pasada por motivos de trabajo.

Por: Bang Showbiz