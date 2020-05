El príncipe William se sincera sobre la paternidad y el trauma de perder a su madre

View this post on Instagram

Los duques de Cambridge y sus hijos, los príncipes George, Charlotte y Louis, se unieron este jueves a los aplausos dedicados a los trabajadores esenciales de Reino Unido. La familia vistió de azul y Kate destacó con un vestido de estampado floral, de Ghost London. #KateMiddleton #PrinceWilliam #RealezaXVanidades #realeza #royalty #Vanidades #VanidadesMx . . (🎥: @theroyalstepsister)