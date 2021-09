¿Te gusta que te llamen por tu segundo nombre? Al menos en el caso de la reina Isabel II no es así. Y no es que no le guste, pero sencillamente los royals no usan con freciencia su segundo nombre. Pero te contamos cuál es el significado tras el nombre completo de la monarca.

Elizabeth Alexandra Mary

La reina de Inglaterra nació bajo la nominación de Elizabeth Alexandra Mary, que bien hoy en día conocemos como la reina Isabel II.

El nombre de Elizabeth viene después del de su madre, que llevó el mismo. Y derivó en el tierno apodo que le puso su papá, Lilibet —que también se lo decía su fallecido esposo, Felipe de Edimburgo.

Por la reina Alexandra

Por si no lo sabías, el segundo nombre de la monarca es Alexandra, y se cree que es un guiño a su bisabuela, la reina Alexandra, quien fue esposa del rey Eduardo VII.

La reina Alexandra fue reina consorte de Reino Unido y luego fue consrte viuda. Falleció a los 80 años y está enterrada en el castillo de Windsor.

Mientras que el último nombre, Mary, puede ser por su abuela, la reina Mary, esposa del rey Jorge V que falleció en 1953.