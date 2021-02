Febrero llegó con noticias especiales para muchos, pues se dio a conocer que nacerá otro bisnieto de la reina Isabel II. Harry y Meghan Markle esperan al segundo bebé y una fotografía en blanco y negro reveló este dulce suceso.

La imagen capturada vía remota (y con ayuda de un ipad) la realizó el fotógrafo y amigo de los Sussex, Misan Harriman. Esta romántica y delicada foto revela a la pareja en el jardín de su casa.

Las palabras de Misan al compartir la foto fueron: «Meg, estuve en tu boda para presenciar el comienzo de esta historia de amor, me siento honrado de poder capturar cómo crece. Felicidades al duque y duquesa de Sussex en estas jubilosas noticias».

Meg, I was there at your wedding to witness this love story begin, and my friend, I am honoured to capture it grow. Congratulations to The Duke and Duchess of Sussex on this joyous news!#remoteshoot #shotonipad #shotbymisan pic.twitter.com/3iSYjydVj9

— Misan Harriman (@misanharriman) February 14, 2021