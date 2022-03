La historia del espejo mágico de origen azteca que usaba Isabel I

Como si fuera de un cuento de hadas, la “reina virgen” contaba con un preciado objeto de origen azteca, para mantenerse en contacto con el más allá e incluso recibir mensajes premonitorios de supuestos ángeles. Conoce el espejo mágico de la reina Isabel I.

Espejo mágico de obsidiana de origen azteca

“Espejo mágico”, es una pieza de obsidiana exquisitamente pulida y cuyas cualidades reflectantes fascinan a quienes los han visto. Aún es un misterio el uso preciso que se le daba a este objeto de origen azteca, pero a decir de los especialistas, posiblemente era utilizado con fines rituales.

Asimismo es un enigma cómo, a finales del siglo XVI, llegó a manos de un tal John Dee, alquimista, astrólogo y consejero de la reina Isabel I de Inglaterra, quien lo utilizaba como artilugio de sus adivinaciones.

Foto: Getty Images

Espejo mágico de Isabel I

Cuando la reina Isabel I subió al trono en 1558, inmediatamente Dee se convirtió en su consejero, eligiendo el día en que la monarca sería coronada. Desde entonces, aconsejó a la reina en materia de expediciones militares y navegación, con el objeto de forjar el Imperio británico.

Tal como se explica en el volumen The Queen’s Conjurer, de Benjamin Wooley (2000), y según una historia referida por la Encyclopaedia of Death and Dying, Dee y la reina trabajaron con el espejo y ella logró ver en su reluciente superficie negra la imagen de un amigo muerto tiempo atrás.

Antes de integrarse a la colección del museo, el espejo perteneció al afamado anticuario Horace Walpole, quien lo compró en 1771 y elaboró una pequeña ficha de referencia en la que se lee:

“Esta es la piedra negra en la que el doctor Dee solía convocar a los espíritus”.

¿Son mágicos los espejos de obsidiana de origen azteca?

Los antiguos mesoamericanos creían que los espejos eran portales espirituales a mundos alternativos: "una vez has mirado en su interior, abres una conexión”, afirmó el antropólogo Karl Taube, de la Universidad de California Riverside.

Tom Metcalfe, corresponsal de National Geographic, explica que por esta razón se confeccionaron espejos de obsidiana con fines rituales, como el que tenía Isabel I.

Visto de otra manera, los artefactos realizados con este material eran “ventanas a otros mundos”, que permitían la comunicación con dioses, espíritus y seres de otros planos esenciales.

