La primera foto del bebé de Eugenia de York 👶 y el significado de su nombre

Eugenia de York dio a luz a un bebé sano el 9 de febrero 2021. Las noticias emocionaron a toda la familia real y seguidores. Además, es una royal que gusta de compartir parte de su vida a través de redes sociales, ¡cosa que se agradece mucho! Y finalmente sabemos cómo luce su primer hijo y cómo se llama. 💖

Gracias a su cuenta de Instagram (@princesseugenie) conocimos al pequeño nuevo miembro real. Y se llama August Philip Hawke Brooksbank.

Compartió que este nombre lo eligieron durante el fin de semana, y fue nombrado después de varias generaciones de bisabuelos.

Es Philip después del príncipe Felipe —quien permanecerá en el hospital este fin de semana—; medios internacionales mencionan que August es por el nombre del esposo de la reina Victoria, el príncipe consorte Albert cuyo nombre de en medio fue August. Y Hawk es parte de la familia de los Brooksbank.

Llegó el noveno bisnieto de la reina Isabel II, y mientras tanto ocupa el onceavo lugar de sucesión al trono británico, pero su posición en la línea cambiará con el nacimiento del hijo de los duques de Sussex.

Las palabras de la princesa para compartir esta noticia fueron:

«Queremos introducirles a August Philip Hawke Brooksbank. 💙💙💙⁣

Muchas gracias por los maravillosos mensajes. Nuestros corazones están llenos de amor por este pequeño humano, no hay palabras suficientes. Estamos emocionados de poder compartir estas fotos con ustedes.

Imagen capturada por nuestra maravillosa partera. Gracias a todos los trabajadores esenciales incluyendo nuestra partera, quien vino a dar de alta a nuestro pequeño».

August Philip Hawke es el primer nieto de Andrés de York y Sarah Ferguson. Sarah comunicó previamente a través de su canal de cuentacuentos en YouTube lo feliz que estaba de convertirse en abuela: I’m a Granny! expresó en un video.

La madre de Eugenia y Beatriz de York también compartió en redes sociales la llegada de August Philip Hawke: «como abuelos, el duque y yo estamos fascinados y bendecidos con la llegada de nuestro nieto August Philip Hawke Brooksbank. Es una bendición y un portador de amor y alegría a nuestra familia. Estoy muy orgullosa de Jack y Eugenia, son y serán increíbles padres».

As Grandparents, The Duke and I are thrilled and blessed at the arrival of our grandson August Philip Hawke Brooksbank. He is a beautiful blessing and a bringer of such love and joy to all our Family. I am so proud of Jack and Eugenie, they are and will be wonderful parents pic.twitter.com/vgfvBbBKS1

— Sarah Ferguson (@SarahTheDuchess) February 20, 2021