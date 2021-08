Doble celebración en Buckingham: Meghan Markle cumple 40, y la Reina Madre 121 años

Este 4 de agosto del 2021 es un día de festejos para la familia real. Primero, porque hace 121 años nació la Reina Madre de Gran Bretaña, y también son los 40 años de Meghan Markle —en medio de polémicas. La familia real aprovechó la cercanía de redes sociales para mandar sus felicitaciones y compartieron una que otra foto inédita.

Contrario a lo que se pensaba, los Windsor sí felicitaron a la duquesa de Sussex, a pesar de los disentimientos que se han dado en lo que va del año. Entre las complicaciones en la relación se encuentran la polémica entrevista con Oprah Winfrey, las revelaciones de considerar el suicidio y comentarios racistas hacia Archie.

🎈 Wishing The Duchess of Sussex a very Happy Birthday today! pic.twitter.com/xvrRH4sEwX

— The Royal Family (@RoyalFamily) August 4, 2021