Grimaldi, la nueva generación. Conoce a Pauline, Camille y Alexandra

Las más jóvenes del clan Grimaldi tienen todo para brillar. Conoce de cerca a Pauline Ducruet, Camille Gottlieb y Alexandra de Hannover.

Con diferentes actividades, intereses y estilos de vida, cada una de ellas se encuentra labrando su camino sin escándalos o largas listas de novios, a diferencia de lo que vivieron sus tres predecesoras, de quienes, eso sí, heredaron la belleza y el buen gusto. Forman parte de la nueva generación de las Grimaldi.

La diseñadora, Pauline

De Estefanía de Mónaco conocemos su infancia, romances, escándalos y su meteórica carrera en la música y el modelaje, que la convirtió en una celebridad asediada por los paparazzi. Es probable que por eso la princesa haya velado por la privacidad de sus hijos Louis, Pauline (descendiente de Daniel Ducruet, un guardaespaldas) y Camille (hija de Jean Raymond Gottlieb, otro de sus escoltas).

No obstante, hoy día los chicos usan sus redes sociales para mostrar su trabajo y momentos cotidianos, y quien ha destacado es Pauline (4 de mayo de 1994) por su labor como diseñadora de moda, justo en el área en que las mujeres de su clan se han distinguido como iconos de estilo.

Alter es la firma que Pauline creó en 2018, tras haber estudiado en el Instituto Marangoni, en París, y después en la prestigiosa Parsons, de Nueva York. Sus diseño quieren trascender barreras de género y dejan ver, de manera sutil, la pasión por el circo que comparte con Estefanía. El tema de sostenibilidad es parte de su filosofía y en este año de pandemia se acentuó: “Nos hizo cuestionarnos la velocidad de la moda, por lo que decidimos presentar una colección al año para ralentizar nuestro ritmo y reducir el impacto”, aseguró en Instagram, al presentar su colección primavera-verano 2021.

Otra actividad en la que Pauline se ha involucrado es en la lucha contra el sida, al igual que su mamá. La joven suele asistir a manifestaciones y galas de recaudación, como la de amfAR y la Fundación Fight Aids, así que Estefanía debe estar orgullosa de su pequeña.

La comunicóloga, Camille

Con 22 años, Camille Gottlieb (15 de julio de 1998), la hija menor de Estefanía, no está en la línea de sucesión al trono de Mónaco, a diferencia de sus hermanos y es porque sus padres no se casaron. Él es Jean Raymond Gottlieb, exguardaespaldas de la princesa, de quien se supo su identidad hasta hace pocos años. “Mi padre es mi pulmón derecho, mi madre es el izquierdo. Sin ellos no podría vivir.

No estuvieron juntos mucho tiempo, pero siempre me han dicho: ‘Fuiste deseada y somos felices de que estés con nosotros’. Soy muy afortunada. No cambiaría a mi familia por nada en el mundo”, reveló a Tatler.

Y sí, Camille no parece tener complejo alguno por su origen (ni tendría por qué) al no estar en la línea de sucesión ni por (atención aquí) su figura, señalada en redes cuando ha posado en traje de baño.

Con gran inteligencia, la joven ha optado por un bajo perfil, ya que prefiere promover los diseños de su hermana o mostrar sus viajes y vacaciones, razones por las cuales también le critican.

Camille estudió Ciencias de la Comunicación y se encarga de la comunicación y los eventos en un club nocturno en Mónaco. Ella misma aclaró su labor a una usuaria de Instagram que la cuestionó por su aparente vida ociosa. Le expresó que desde 2017 es presidenta y fundadora de la ONG Be Safe Monaco, además de voluntaria Fight Aids Monaco, creada por su mamá, a quien apoya en su trabajo a favor de los animales. Y concluyó así: “Espero que estas pocas palabras le hayan dejado más claro quién soy”.

La creación de Be Safe Monaco surgió tras la muerte de una amiga en un accidente de tránsito ocurrido luego de una fiesta. La ONG busca prevenir a los jóvenes sobre el peligro de manejar alcoholizado. En 2019 obtuvieron un vehículo que ofrece transporte gratuito si alguien bebe de más y hace unos meses recibieron otro del Ayuntamiento de Mónaco. Así es Camille, abierta en sus gustos y discreta en su trabajo.

La fashionista, Alexandra

Sólo tiene 21 años y destaca en la familia Grimaldi por ser la que tiene más títulos y más sangre royal corre por sus venas. Es Alexandra (20 de julio de 1999), hija de Carolina de Mónaco y de Ernesto de Hannover, jefe de la añeja casa de Hannover.

Prácticamente es una debutante, hace un año dio su primera entrevista y fue portada de Telva, publicación española a la que confesó: “No soy del todo consciente de que pueda tener una voz. Tampoco de mi condición de princesa, trato de no pensar en ello sin dejar de agradecer, por supuesto, lo privilegiada que he sido, pero deseo una vida normal”.

Lo cierto es que su perfil dejó de ser reservado hace un par de años, en que su impecable manera de vestir comenzó a llamar la atención. Acorde con su edad, no cabe duda de que tiene el mismo buen gusto de su abuela, Grace Kelly, y de su madre.

Alexandra ama el patinaje artístico, que practica desde niña, pero lo dejó para estudiar Ciencias Políticas y Filosofía en la Universidad de Nueva York “más con el deseo de nutrirme a nivel intelectual que con una visión laboral. ¡Es que me encanta leer!”, contó a la publicación española.

La princesa planea dedicarse al arte y a la moda, y se ve a futuro como personal shopper. “Compraría para los demás, así que disfrutaría de ese placer, pero en un segundo plano, ¡sin sentirme culpable! Me quedaría con la mejor parte”, asegura el prototipo de royal del siglo XXI.

La Grimaldi de EUA: Jazmin Grace

La hija de 28 años que reconoció el príncipe Alberto en 2006 no está en la línea de sucesión, pero es cercana a él. Ha actuado en series y cintas, y adora la música, de hecho lanzó el sencillo “One Day at a Time”.

Como su padre, Jazmin padeció COVID-19; sin embargo, ella sí estuvo hospitalizada. Hoy día ha retomado su carrera y maneja Jazmin Fund, que apoya la educación de niños de Islas Fiji y los provee de atención médica.

Las maduras

Iconos de moda y guapísimas, así es la generación de royals intermedias del principado.

Charlene: Ha lidiado por años con el rumor de que no ama a Alberto, pero se le ha visto más afectuosa y hasta ha declarado su amor en redes. Verdad o mentira, a sus 43 años ha asumido su rol como madre y princesa de Mónaco.

Carlota: Casada, con 34 años y dos hijos, deslumbra con su belleza y outfits. La organización de los Encuentros Filosóficos de Mónaco ocupa buena parte de su agenda y es su gran aporte al principado.

Tatiana Santo Domingo: La esposa de Andrea Casiraghi goza de la buena posición que le da su familia paterna y su trabajo como diseñadora de su propia firma Muzungu Sisters, de diseños étnicos. Con 37 años, además atiende a sus tres pequeños.

Beatrice Borromeo: Es heredera de una fortuna. Esposa de Pierre Casiraghi (padre de sus dos hijos), la periodista de 35 años trabaja desde casa y este año lanzó un libro infantil con su marido y la activista Greta Thunberg como protagonistas.

Por: Sandra Meneses Morales