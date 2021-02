El rey Carlos Gustavo de Suecia tendrá su propio ‘The Crown’ tal como la reina Isabel II. ¿La serie de los royals suecos? Esto es lo que se sabe.

No solo se hizo una de las favoritas para premiar en los Golden Globes, sino que The Crown ya inspiró a otras casas reales para tener su propia serie biográfica. Así como la de la reina Isabel II, pronto habrá una sobre la realeza de Suecia. ¿Te gustaría verla?

La casa real de Suecia tendrá su propia serie de televisión

Variety anunció que la cadena TV4 y el servicio de streaming Escandinavia C More unieron fuerzas con la escritora sueca Åsa Lantz para desarrollar esta nueva serie sobre royals suecos.

¿De dónde partirá la trama? Será sobre el actual rey Carlos XVI Gustavo de Suecia desde 1973, tras la muerte de su padre, Gustavo Adolfo de Suecia. Así que veríamos el trazo de su papel como heredero hasta ascenso al trono.

Y, señala el medio, estará concebida como un drama de seis episodios con varias temporadas.

«La historia de nuestro rey es algo diferente»

Lantz, quien es también autora de la película Salma, comentó: «Se dice que otros reyes y reinas han tenido un impacto en los acontecimientos mundiales. La historia de nuestro rey es algo diferente. No tan destacada internacionalmente, pero es al menos igual de dramática y fascinante. Y para muchos de nosotros, completamente desconocida».

Fuentes de la cadena aseguraron estar «encantados de formar parte de un proyecto centrado en el rey, la monarquía y Suecia en su conjunto». Aludiendo que su objetivo «es crear un drama atractivo y moderno de la más alta calidad para el público en general».

The Crown o The King’s Speech

Josefine Tengbald, jefa de drama de TV4 y C More, explicó que la serie se parece «un poco a El Discurso del Rey«, en el sentido de que retrata a alguien que se está preparando para convertirse en una persona que no es. Recientemente se cumplieron 69 años desde que falleció el rey Jorge VI del Reino Unido, personaje que dio pie a la película con la que Colin Firth se llevó un Oscar.

Carlos Gustavo es el único varón, y su padre falleció en un accidente de aviación en Dinamarca en 1947.

Silvia de Suecia como una querida protagónica

Después del punto de partida con la muerte del entonces monarca, habrá un personaje de mucha fuerza: Silvia de Suecia, la ‘aguantadora’ reina consorte. Contarán la historia de amor entre ambos y los inicios de su relación.

El rey y Silvia Sommerlath contrajeron matrimonio en la catedral de Estocolmo un 19 de junio de 1976. La boda televisada la vieron 500 millones de personas y la señalaron como «la mejor candidata del monarca por su encantador carácter».

Todavía se desconoce qué actores interpretarán a los miembros de la familia real, así como fechas de estreno, pero están las apuestas por el actor sueco Joel Kinnman para representar al soberano.