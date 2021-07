Cuando ‘no todo lo que brilla es oro’: la separación de Hanna Jaff a partir de sus vivencias

La historia entre la pareja aristocrática tiene sus tintes oscuros. Hanna Jaff y su separación de Henry Roper-Curzon por recibir amenazas y extorsiones.

Nadie dijo que las relaciones entre figuras de la aristocracia fueran sencillas, pero hay de historias a historias. Y una de las eventualidades más recientes involucra a la socialité inglesa y mexicana. Hanna Jaff (México) y Henry Roper-Curzon (Inglaterra) se casaban por el civil en febrero 2020, pero tras 18 meses de matrimonio las cosas se amargaron y hubo una separación incitada por las amenazas y extorsiones hacia Hanna.

Los antecedentes: después de 18 meses casados por el civil, Hanna y Henry se separan

El de Hanna y Henry fue un enlace marital emocionante para su momento: una mexicana y un inglés se enamoran tras una cita a ciegas y deciden unir sus vidas a pesar de los obstáculos de un pandemia. Y aunque el resto hubiese sido historia, parece que es solamente la punta del iceberg a un suceso inimaginable.

Henry (cuyo nombre de cariño es ‘Harry’) pasó seis meses en México, conociendo sus hermosas playas y, evidentemente, pasando tiempo con su prometida. Pero como bien dice una frase coloquial mexicana, «salieron los trapos a la luz», y por parte de Henry y su familia atacó con amenazas, extorsiones, violencia doméstica y comentarios discriminatorios.

Desenterrando el pasado

Con el paso de los días, Hanna se enteró por medio de terceros sobre la vida que Henry falsificó. Por ejemplo, sobre no haberse graduado realmente de Oxford y que la familia inglesa estaba en bancarrota —anhelando que Hanna resolviera la situación económica.

«Yo me entero poco a poco y veo todo esto como un plan predeterminado. Cuando vieron que no daría mi brazo a torcer —sin una empresa para pagar sus deudas—, iniciaron las amenazas», nos contó Hanna en entrevista telefónica.

Además en un comunicado compartido, señalaron la investigación donde el papá de Henry, David Roper-Curzon, está quebrado por millones de libras, y que perdió su casa.

¿Un contraataque?

Hanna ya se encuentra en México, pero a pesar de los miles de kilómetros que los separan, aún hay fastidios de por medio. Uno de ellos es la entrevista que Henry otorgó a un tabloide británico para ‘dar su versión de los hechos’.

A lo que Hanna nos comentó: «a ninguna familia honorable en Inglaterra le gustan los escándalos; ningún aristócrata inglés va a ir a un medio a platicar sobre su vida privada. Esto demuestra la atención que quieren. En su momento no lo podía creer».

Sin historia de cuentos

Finalmente, comprendemos cómo lo que inició como ‘la historia de amor de cuento’, evidentemente no resultó así, así que le preguntamos a la filántropa qué opinión le merece fragmentar uno de los estereotipos más grandes que hay en torno a las relaciones amorosas:

«No todo lo que brilla es oro. Hay niñas que sueñan con un cuento de hadas, pero detrás de este puede haber una realidad muy triste y fea. Si me preguntan si en el futuro quisiera algo así [con algún inglés de abolengo] ¡jamás! No quiero nada con gente que se crea y se sienta más.

Lo tuve y lo viví, nadie me lo puede platicar, es una excepción que me tocó. Y no me arrepiento, me llevo los momentos bonitos. Tengo una carrera y seguiré luchando contra esto. Lo que más dolió fue descubrir que estaba en una situación donde yo siempre he tenido una voz en contra».

La carrera, historia y familia de Hanna está en sus páginas web: hannajaff y su fundación Jaff Foundation for Education. También es Embajadora de la Bondad de la UNESCO MGEIP de la campaña Kindness Campaign.

Ahora que está en casa, disfrutará de su familia y amigos, añadiendo que se siente muy agradecida con quienes le han mandado mensajes de apoyo en redes sociales. «Se aprecia 10 veces más estar en tu país», concluye.

