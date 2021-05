Harry emocionado al contar que las primeras palabras de Archie también fueron ‘abuela Diana’

Harry revela que las primeras palabras de Archie fueron sobre su difunta madre y declara: «Mi mamá estaría muy orgullosa».

A punto de ser papá de una niña, el príncipe Harry rescata uno de los momentos más simbólicos de su paternidad: las primeras palabras de Archie.

Durante su entrevista (y paseo por Los Ángeles) con James Corden, Harry contó que una de las primeras palabras dichas por su hijo fue ‘cocodrilo’ —además de señalar que les gusta hacer videollamada con los abuelos, cuando entonces vivía Felipe de Edimurgo.

Ahora, como parte de la serie que produjo con Oprah Winfrey sobre salud mental, el duque de Sussex revela que Archie también aprendió a decir «abuela Diana».

Archie pronuncia ‘abuela Diana’ y los duques de Sussex se sienten conmovidos

En su aparición en The Me You Can’t See —serie estrenada el viernes 21 de mayo—, Harry reveló: «Una de sus primeras palabras además de ‘Mama’ y ‘Papa’ fue ‘Grandma Diana’. Es la cosa más dulce de todas. Al mismo tiempo, me hace sentir realmente triste porque ella debería estar aquí».

Harry recrea la memoria de su difunta madre

Además, el príncipe recalcó: «no hay duda» de que Diana estaría «increíblemente orgullosa». Y añadió: «Estoy viviendo la vida que ella quería vivir. Así que no solo sé que estaría muy orgullosa de mi, pero me ayudó a llegar hasta aquí. Nunca había sentido su presencia tanto como este último año».

Una fuente dijo a US Weekly que esta serie sobre salid mental es ‘un proyecto de gran pasión’ para el duque. «La salud mental es algo con lo que Harry ha sufrido bastante, y este trabajo es una gran satisfacción para él».

De la mano de las acusaciones de William y Harry a la BBC por la muerte de Diana, el hijo menor de Lady Di destapó sus problemas con el alcohol por el trauma que este fallecimiento le causó desde los 12 años.