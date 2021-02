Realeza ‘tóxica’, la primera palabra de Archie y más revelaciones de Harry

Poco a poco, los Sussex se integran a la vida pública más como celebs que como royals —aunque lo nieguen—. Y es que viviendo en California y renunciando a la familia real británica, Harry y Meghan podrán tomar sus propios caminos sin seguir lineamientos de la realeza. Una de esas actividades incluye la televisión, donde recientemente Harry participó en The Late Late Show con James Corden, abordando un turibús, conociendo la casa del Príncipe de Bel Air y cruzando un circuito de spartan race.

Recapitulemos un poco de lo mucho que reveló el príncipe Harry.

El host James Corden recogió a Harry para darle un paseo por Los Ángeles, ciudad que el ex royal admitió no conocer del todo debido a la pandemia. Aseguró que nunca lleva dinero en efectivo y que pocas veces había subido a un autobús.

Después de una taza de té, ambos llegaron a la casa del Príncipe de Bel Air, donde la dueña los recibió, James trató de convencer a Harry de comprar la casa y el Sussex hizo una parada al baño.

Regresando del toilet, hicieron Facetime con Meghan Markle, quien contestó desde su casa y dejó entrever la larga melena que tanto ha cautivado desde que anunció a su segundo bebé.

Imposible resistirse hablar sobre el pequeño que cumplirá dos años y pronto será hermano mayor. Harry reveló que la primera palabra que Archie pronunció que ‘cocodrilo’.

Luego escuchamos sobre una anécdota navideña: «Mi abuela nos preguntó qué quería Archie para Navidad, y él dijo que una waflera. ¡Y le envió una waflera! Así que en el desayuno siempre pide un waffle». Por cierto, son waffles de masa orgánica. 🌿

Y James comentó: «¡No me imagino a la reina pidiendo una waflera por internet!». ¿Tú sí?

Aprovechando que los Sussex están más que involucrados con Netflix gracias a su contrato, hablaron un poco sobre The Crown.

¿Cómo se siente Harry sobre la serie? «Estoy mucho más cómodo con The Crown que cuando veo historias escritas sobre mi familia, mi esposa o sobre mi. Porque esa es la diferencia: The Crown es ficción… pero esto [el medio impreso] está basado en hechos porque supuestamente son noticias. Y eso me causa conflicto».

Evidentemente hablaron sobre la vida amorosa con la ex actriz de Suits. Harry confesó que supo que «era algo especial» en la segunda cita. Las salidas del hermano del príncipe William con Meghan eran solamente para ellos dos: se dedicaban a cenar, platicar, ver la televisión en casa… «Pasamos mucho tiempo solo nosotros dos en lugar de ir a casa de amigos o comer en restaurantes. No había distracciones».

Corden preguntó si la reina Isabel II y Felipe de Edimburgo saben usar Zoom, y Harry afirmó. La reina hizo su primera videollamada a los 94 años. Aunque su abuelo no sabe «colgar» la videollamada, solamente cierra la computadora, dijo entre risas.

Bajo un tinte más serio, hablaron sobre renunciar a la familia real y vida futura. Harry considera que «será una versión ligeramente distinta, pero también una continuación de lo que hacía en Reino Unido».

«Mi vida siempre será el servicio público, y Meghan accedió a ello, así que estamos haciendo lo que nos gusta», contó. Y dijo esto en referencia a ‘querer hacer el mundo un mejor lugar’ y a las personas ‘más felices’.

Aludió al complicado ambiente que propicia la vida de realeza y cómo la prensa británica destruye la salud mental. Esto, para Harry, era un tóxico. «Hice lo que cualquier esposo y padre hubiera hecho… Tenía que sacar a mi familia de ahí. Pero nunca fue para alejarnos, fue dar un paso atrás en lugar de retirarse».

