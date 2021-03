Aunque a los duques de Sussex le dijeron una cosa a Oprah Winfrey, la realidad es otra. Y así se desmiente la boda secreta de Meghan y Harry.

«Tres días antes de nuestra boda, nos casamos. Nadie lo sabe. Los votos que tenemos colgados en nuestro cuarto son solo de nosotros dos con el arzobispo de Canterbury», fueron las palabra de Meghan Markle hacia Oprah Winfrey, explicando cómo ella y Harry decidieron unirse «sin espectáculo» para hacer el momento más íntimo. El problema es que esta información ya se desmintió, y en realidad no hubo boda secreta.

Esta supuesta boda íntima habría tenido lugar en los jardines del palacio de Kensington, donde ambos se convertirían en marido y mujer. Situación que Harry admitió a Oprah estaban solamente presentes «nosotros tres» [Harry, Meghan y el arzobispo Justin Welby].

El arzobispo que desmintió haber realizado una boda íntima

Daily Mail compartió las declaraciones del reverendo Mark Edwards, vicario de las iglesias St. Matthew’s y St. Cuthberts, quien desmintió el casamiento en secreto.

«Meghan es americana, ella no entiende. Justin [Welby] no hace bodas privadas». Confirmó que para la ley canónica, no sería legal tener una boda oficial sin testigos y en un jardín.

Harry y Meghan desmintieron haberse casado en secreto

The Sun pagó 58 dólares por el certificado de la pareja, donde se enumera a Harry como «soltero» y «príncipe del Reino Unido» y a Meghan como «actriz» y «divorciada». Este papel revela y confirma que el matrimonio formal sucedió, solamente, el 19 de mayo 2018 en el castillo de Windsor.

No pasó mucho para que Harry y Meghan recurrieran a sus portavoces para corroborar la realidad. Y dieron explicaciones ante la confusión generada.

El vocero de los Sussex declaró a The Daily Beast que los votos intercambiados por la pareja antes de la capilla fueron «personales», es decir «que no tuvieron ninguna validez legal».

Este mismo medio señala que a raíz de estas aclaraciones, «las acusaciones sobre racismo en la familia real pueden examinarse con menos distracción».

De hecho, en esta encuesta donde casi el 100% de británicos afirmaron que Meghan y Harry le faltaron el respeto a la reina, la mitad consideró que los Sussex debieron haber contado al público sobre su supuesta boda secreta.

SIGUE LEYENDO: