Harry y Meghan comparten un mensaje sobre compasión, «significa levantar diferentes voces»

El duque y la duquesa de Sussex actualizaron el sitio web de Archewell con una nota sobre lo que ellos entienden por compasión —y cómo debería aplicarse.

En medio de la baja de paternidad y maternidad por la que están Harry y Meghan tras el nacimiento de Lili Diana, el sitio web de Archewell (su fundación) sigue a vapor. Esta vez se trata de un mensaje sobre la importancia de la compasión e invita a sus seguidores a compartir sus propias historias y experiencias.

Compasión ‘es más que una definición en el diccionario», mencionan en Archewell

«Para nosotros, compasión es más que una definición en el diccionario. Significa escuchar abiertamente al sufrimiento y celebración de las comunidades y a las personas más allá de nosotros mismos», escriben en la nota.

«Es tomarse el tiempo de entender las perspectivas, experiencias y necesidades con base en lo que los otros dicen en lugar de asumir lo que necesitan. Significa levantar diferentes voces y darle a las personas una plataforma para compartir sus historias».

«Cada vez que alguien conduce un acto de compasión —ya sea instruir a una jovencita o darle espacio a alguien que tuvo un día difícil—, nuestro mundo se vuelve un mejor lugar», añaden. «Compasión es el centro de todo lo que hacemos Espero que nos acompañes a construir un mejor lugar, un acto de compasión a la vez».

¿Mensajes ocultos?

La agenda ha estado relativamente tranquila tras el nacimiento de Liliber Diana —después de todo, es apenas una bebé con un mes de nacimiento. Harry salió de Estados Unidos para atender la inauguración de la estatua de Diana junto con William, pero se regresó rápidamente para reunirse de nuevo con Meghan.

Pero uno de los comentarios del príncipe no fue del todo compasivo. En la serie que produjo junto con Oprah, The Me You Can’t See, Harry acusó a la familia real de «total negligencia»,

«Cada labor, petición o advertencia, lo que sea que hicieran para que me detenga, me silenció en total negligencia», dijo a Winfrey refiriéndose sobre sus peticiones sobre tener apoyo por el ataque online a los Sussex.

También contó a la entrevistadora que su familia no habló sobre la muerte de Diana como esperaba y solo esperaban que él ‘tratara solo con la atención de la prensa y el estrés mental».

