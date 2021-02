Los primeros meses del 2021 han sido todo un torbellino de titulares y especulaciones en torno a los Sussex. Y es que anunciar el segundo embarazo de Meghan junto con su despedida oficial de la familia real británica, los duques de Sussex no dan respiro a predecir qué vendrá después. Lo siguiente es, al menos, es que salió a la luz un mail que le mandó la reina Isabel II a Harry en cuestión de su salida de las royal duties.

Esta conversación la dio a conocer la editora de realeza del Mail on Sunday, Emily Andrews, afirmando que el mail enviado por la reina fue hace 10 días, incluso antes de que ella siquiera supiera que los Sussex estarían en entrevista con Oprah Winfrey.

Oprah’s interview with Harry and Meghan didn’t (and did) have anything/everything to do with the timing of Friday’s formal announcement that H&M had handed back their royal patronages & mil titles. The Queen wrote H a personal letter 10 days (or so) ago to conclude matters 1/4 pic.twitter.com/pqj9AJ1vfO

— Emily Andrews (@byEmilyAndrews) February 21, 2021