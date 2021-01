Desilusionados por el «odio» que hay en redes sociales, Harry y Meghan Markle se despiden de sus cuentas de Twitter y Facebook.

Los duques de Sussex han establecido en diversas ocasiones que no tienen una buena relación con el mundo de las redes sociales. El príncipe Harry ha señalado que «el paisaje digital no se encuentra bien» y que ciertas plataformas «contribuyen a la crisis del odio, de salud pública y de prevalencia de la verdad que vivimos». Por otro lado, Meghan Markle que «las redes sociales y el internet son adictivos».

Finalmente llegó el fin de sus relaciones digitales, y la pareja decidió decirle adiós para siempre al mundo cibernético de la socialización.

Harry y Meghan cierran sus cuentas de Twitter y Facebook

The Sunday Times publicó que los Sussex dejaron atrás las redes sociales y «no planean recurrir a Twitter ni Facebook para promover la labor de su nueva fundación Archwell». Además, «es muy improbable que regresen a las redes de su título personal».

¿La razón? Bueno, hubo muchos ataques desde que se casaron. Detallaron que obtuvieron más de 10 millones de seguidores en Instagram, con @sussexroyal. Pero en este perfil no se ha publicado nada desde marzo 2020 y tras el Megxit. Además de que Harry lo señaló como una gran «desilusión por el odio encontrado en internet».

Los duques de Sussex no planean tener redes sociales

2020 no solo fue el año de la salida de las responsabilidades monárquicas de la pareja, sino que Meghan divisó poco a poco el impacto de su persona —sin tener consentimiento alguno o buenos comentarios—.

En entrevista con el podcast Terapia para Adolescentes, la madre de Archie declaró: «En 2019 fui la persona más buscada del mundo. Ese año ni siquiera asistí a eventos públicos, tuve un bebé y estaba en casa. Pero lo que se pudo fabricar fue enorme. Y no me importa si tienes 15 o 25 años, si la gente dice cosas sobre ti que no son ciertas, lo que hace a tu salud mental y emocional es muy perjudicial».

Ahora los Sussex tienen planes con Spotify para crear podcasts referentes a su fundación, así como el contrato millonario con Netflix para ser productores. Pero se desconoce cuándo se deslindarán del todo las cuentas en redes.