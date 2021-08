«El mundo está excepcionalmente frágil», Harry y Meghan se pronuncian ante los eventos en Afganistán

Antes que nada, aquí están las 4 claves para entender quiénes son los talibanes y qué está pasando en Afganistán. Y bien, debido a este tema junto con otros sucesos globales, es que los duques de Sussex dijeron que están ‘sin palabras’ y ‘con el corazón roto’.

Harry y Meghan compartieron una declaración en el sitio web de Archewell para visibilizar los varios temas que se atraviesan al momento. Se dirigieron a la situación en Afganistán, al terremoto en Haití que dejó a más de 1,300 muertos y a la interminable pandemia de covid.

Esta pareja, que renunció a sus labores reales por una vida en California, dijeron que «el mundo está excepcionalmente frágil».

«Cuando una persona o comunidad sufre, una parte de nosotros también sufre con ellos. Y aunque no vivamos en el sitio del sufrimiento, como personas, estamos condicionados a aceptarlo. Es fácil sentirnos impotentes, pero podemos poner nuestros valores en acción —juntos».

Luego los Sussex alentaron a todo el público a unirse con cualquier organización que esté haciendo algo relacionado a estos sucesos. Y mandaron un mensaje petitorio a «aquellos en posiciones de influencia global» para marcar un «diálogo humanitario».

En su momento, el príncipe Harry fue enviado a Afganistán para cumplir con su servicio como piloto artillero de helicópteros de combate. De hecho, hubo un año en que pasó Navidad ahí mismo, hasta entrado 2013, y en una visita anterior se incorporó en la base del campo Bastion, en la provincia afgana de Helmand —trabajó con el escuadrón 100-662 del tercer Regimiento de Aviación del Ejército.

Cuando se cumplieron 20 años del fallecimiento de Diana, el príncipe confesó que estar en Afganistán le ayudó a superar la muerte de su madre.

Ante el dominio de los talibanes en Afganistán, Harry, como patrón y CEO de la Invictus Games Foundation, sacó una declaración.

On behalf of the @weareinvictus community on the unfolding events in Afghanistan: pic.twitter.com/djvQnWxekP

— Invictus Games Foundation 💛🖤 (@WeAreInvictus) August 16, 2021