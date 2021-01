El príncipe Harry y Meghan Markle dan detalles en su nuevo podcast sobre por qué eligieron esta canción para el día de su boda.

En cuanto terminó la ceremonia efectuada en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor, un 19 de mayo de 2018, sonó This Little Light of Mine. Meghan Markle y el príncipe Harry bajaban las escaleras tras ser nombrados marido y mujer al son de esta canción. Esta pieza de autor desconocido tiene un significado especial para los Sussex, y los duques acaban de revelarlo.

En el primer podcast navideño de Archwell Audio en Spotify, los Sussex hablan sobre su canción de boda

Estos detalles fueron revelados en el primer episodio de Archwell Audio, el canal de podcasts de los Sussex creado para Spotify. Este año, Harry y Meghan firmaron un contrato con la plataforma musical para volverse productores y podcasters.

En este episodio hablaron diferentes personas sobre las experiencias que han tenido a lo largo de la pandemia. Y uno de ellos fue George, quien mencionó estar próximo a casarse. Los Sussex tomaron este testimonio como excusa ideal para mandar un mensaje de amor y esperanza.

This Little Light of Mine tiene un importante significado para los duques de Sussex

Meghan afirmó: «This Little Light of Mine salió al final de nuestra boda, mientras bajábamos las escaleras de la iglesia. Fue la música que queríamos reproducir en cuanto iniciamos nuestra vida juntos. Porque como todos sabemos, ‘la oscuridad no se va con oscuridad, sino con luz'».

Y Harry añadió: «Estamos muy apegados al mensaje de la canción. Se trata de usar el poder que cada uno tiene para hacer del mundo un lugar mejor».

La pareja ha vivido bajo el motto «el amor siempre gana»

Y el consejo que Meghan le dio a George a través del podcast fue: «Por nuestra parte, te diré que sin importar lo que la vida arroje, el amor siempre gana».

Luego se aseguraron de mandar buenos deseos de nuevo año 2021, días después de mostrar la primera tarjeta navideña con la ilustración de ellos dos y un ya crecido Archie.