Harry y Meghan se preparan para conmemorar el Día Internacional de la Mujer 2021

Han sido semanas de mucha polémica detrás de los Sussex, Harry y Meghan, situación originada de la próxima entrevista que tendrán con Oprah Winfrey. Pero esto no los detiene para continuar con sus labores, como lo es la Archwell Foundation. El sitio de esta fundación —cuyo nombre proviene de su hijo Archie— ya está actualizado sobre cómo planean celebrar el Día Internacional de la Mujer. En él, compilaron 20 acciones caritativas para empoderar y apoyar a la mujer.

Al inicio de Archwell pusieron la pestaña del International Women’s Day 2021 y dice: «Las mujeres necesitan reconocimiento y también apoyo. Sabemos que el mundo le pide a las mujeres cada vez más y más —ser asalariadas, líderes, educadoras, cuidadoras y más. En reconocimiento al Día Internacional de la Mujer, liberemos una serie de actos de compasión reales para las mujeres en tu vida y comunidad».

The work continues for the Duke and Duchess of Sussex, who are marking this year’s upcoming #InternationalWomensDay with a call to action for people to “unleash” acts of compassion (and a chance to share your own) via their Archewell Foundation website. pic.twitter.com/9R2OJtnPp6

En la lista de acciones vienen desde hacer pequeños actos de amabilidad (como llamarle a una amiga) hasta hacer donaciones y apoyar a los negocios de mujeres.

Un vocero de los Sussex contó a Harpers Bazaar UK que la pareja participará en varias de estas acciones y que las compartirán a lo largo del mes. «Tienen la esperanza de ver a las familias y comunidades uniéndose, develando compasión, una acción a la vez».

Por ejemplo, está presente el Genesis Women’s Shelter & Support, un refugio para mujeres maltratadas que se vio afectado por las fuertes nevadas. También The Mission Continious, donde la pareja hizo voluntariado tiempo atrás.

Today, the news of our damages reached Prince Harry and Meghan, The Duke and Duchess of Sussex! Through their nonprofit, they are supporting us by replacing the roof at our transitional housing facility & helping us meet our immediate needs. THANK YOU, ARCHEWELL FOUNDATION! pic.twitter.com/rFtxzvtFRo

