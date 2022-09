Los "hermanastros" de William y Harry también asistieron al funeral de la reina Isabel

Así como el rey Carlos III estuvo acompañado por sus hermanos, hijos y nietos en el funeral de la reina Isabel II, familiares de la reina consorte Camilla también estuvieron presentes. Los hijos que tuvo con su exesposo Andrew Parker Bowles acudieron a este trascendente evento para la historia inglesa.

Los hijos de la reina consorte Camilla asistieron al funeral de la reina Isabel

Los dos hijos de Camilla son Tom Parker Bowles, de 47, y Laura Parker Bowles Lopes, de 44; son producto del matrimonio de la ahora consorte con Andrew Parker Bowles, quienes estuvieron casados de 1973 a 1995.

Los hijos de Camilla no son parte de la familia real británica porque no tienen un lazo sanguíneo con el rey Carlos III, pero éste fue el padrino de Tom y la hija de Laura Lopes, Eliza, desfiló en la boda de William y Kate.

getty

getty

getty

getty

Los hijos y nietos de la consorte Camilla estuvieron presentes en el funeral, pero se desconoce si entablaron conversación con los miembros de la realeza.

Quiénes son los hijos de Camilla Parker Bowles

Tom nació el 18 de diciembre de 1974 y es un reconocido periodista gastronómico y autor —uno de sus libros más famosos es 'Let's Eat: Recipes from My Kitchen Notebook'. En el programa Good Morning Britain, Tom Parker dijo: "mi hermana y yo no somos parte de la familia real, a decir verdad. Mi madre se casó con ella y es parte de ella, nosotros somos personas comunes, estamos al margen".

getty

Laura Lopes es la segunda hija de Camilla y nació durante el Año Nuevo de 1978. Estudió artes en la Universidad de Oxford Brooks, administró la Space Gallery en Londres, cofundó una galería en Belgravia y se casó con Harry Lopes, un ex modelo de Calvin Klein convertido en contador público. Sus hijos son Eliza y los mellizos Gus y Louis.