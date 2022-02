Ella es la única mujer que ha logrado intimidar a la Reina Isabel

La reina Isabel y Jackie Kennedy se conocieron en 1961; sin embargo, no fue un encuentro agradable, pues hay evidencia de que la monarca del Reina Unido y la primera dama de Estadss Unidos, no se gustaron en lo absoluto, surgiendo así una rivalidad entre ellas.

La rivalidad entre la reina Isabel y Jackie Kennedy

Fue en 1961 cuando un recién electo presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, visitó Inglaterra en compañía de su esposa, Jackie Kennedy. La reina de Inglaterra organizó una cena de estado para darles la bienvenida; sin embargo, el encuentro estuvo lleno de algunos momentos incómodos.

De acuerdo con algunos informes históricos, Jackie aseguró que durante la cena, la reina se mostró celosa y resentida con ella, pero lo peor fueron los comentarios que hizo sobre la monarca y sobre el palacio de Buckingham.

Te interesa: Ellos fueron los grandes amores de Jackie Kennedy

Foto: Getty Images

¿Por qué la reina Isabel se sintió intimidada por Jackie Kennedy?

La NBC asegura que hay evidencia de que Jackie no se sintió impresionada ni por la reina, ni por el imponente palacio de Buckingham. Y de acuerdo con el fotógrafo, Cecil Beaton,a la primera dama no le gustó el estilo de la reina.

The Telegraph compartió las supuestas palabras de Jackie:

“La reina es una mujer de mediana edad, poco inteligente y nada destacada por lo que el nuevo lugar reducido de Gran Bretaña en el mundo no era una sorpresa, sino una inevitabilidad”.

En cuanto al palacio de Buckingham, declaró: “es un lugar de segunda categoría, arruinado y triste”.

Te interesa: La vez que la reina Isabel desaprobó el escotazo de Marilyn Monroe

¿Qué hizo Isabel II tras las críticas de Jackie Kennedy?

Una año después su primera visita a buckingham, Jackie regresó y tomó el té con la reina, y aunque nadie sabe que ocurrió durante su encuentro, muchos aseguran que la primera dama pidió una audiencia con la reina para pedirle una disculpa.

Sin embargo, muchos creen que las críticas de Jackie, ayudaron a que el lado más espontáneo de la reina surgiera. Robert Lacey, asesor histórico de The Crown y autor de The Crown: The Official Companion, afirmó a Vogue que fue por esta razón que la reina mostró su lado más divertido en su visita a África.

"La Reina se marchó a África y sorprendió a todos y sorprendió al presidente Nkrumah en particular. Bueno, eso sucedió y ella fue una estrella, pero en ese momento, nadie habló [sobre eso] en términos de competir con Jackie Kennedy".

Antes de irte:

¿Qué sucedió con el traje que usó Jackie Kennedy el día que asesinaron a JFK?