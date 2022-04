La razón por la que la princesa Diana se sentía rechazada por sus padres

Lady Di se ganó el corazón y la admiración del pueblo británico, su historia llegó al mundo entero y se convirtió en una de las royals más queridas de la historia, ¿pero cómo fue la infancia de la princesa Diana? Lamentablemente en esta etapa también sufrió.

Para sus padres, a la espera de un heredero, la llegada de “otra” niña (la tercera) fue frustrante. Su nacimiento, el 1 de julio de 19 6 1, fue en “la casa de al lado” de la residencia de la familia real en Sandringham, y se anunció en el Times con un lacónico:

¿El no mbre? No se sabía, ni se supo hasta agosto, cuando se comunicó el bautizo de la niña Diana Frances Spencer en la iglesia de Sandringham. Durante su primer mes, la recién nacida durmió en la habitación de la comadrona Joy Hearn.

“No recuerdo que Diana me despertara nunca”, decía Joy, de 25 años. “Desde el principio se alimentó con leche materna y creo que eso la ayudó a ser una bebé muy contenta y satisfecha”.

La futura princesa de Gales vivió hasta los 13 años en el mismo lugar del condado de Norfolk donde había nacido, Park House, una casa de campo de 10 habitaciones, atendida por seis sirvientes y una cocinera, donde se servía faisán en el almuerzo.

Tuvo una infancia tranquila, corriendo detrás de sus hermanos, Sarah, Jane y Charles, o con los hijos de la reina Isabel, trepándose en los árboles, paseando en moto y triciclo, montando en su pony, persiguiendo a las marmotas y conejos, y jugando con su perro, y con Marmalade, su gato.

De acuerdo con el Daily Mail, la princesa Diana describió su infancia como “traumática”, sobre todo después de enterarse que sus padres esperaban que fuera un niño y no una niña.

En las grabaciones que compartió el periodista Andrew Morton, y que grabó la princesa Diana entre septiembre de 1992 y diciembre de 1993 para el libro “Diana: Su verdadera historia”, la princesa explica que se sintió como una molestia para sus padres cuando se enteró que querían un niño, pero sobre todo, cuando descubrió que antes de que naciera ella, su madre había dado a luz a un niño que murió.

“No podía entender por qué sentía malestar a mi alrededor, siempre he pensado que fue por el niño que murió antes de que yo naciese. Fue un niño, John, que murió diez horas después de nacer en 1960. Mis padres estaban locos por tener un hijo heredero y no fui yo. Ahora ya estoy bien, lo he aceptado”.