También llamado Día del Recuerdo, esta fecha conmemora a los miembros de las fuerzas armadas y civiles caídos en la Primera Guerra Mundial. En Inglaterra, la familia real lleva a cabo un tributo para rendir un homenaje, y a diferencia de otros años, no se permitió que entrara público general ni hubo desfile militar. Lo que destacó del Día de Armisticio 2020 fueron la reina Isabel II con cubrebocas (por primera vez), Kate Middleton imponiendo elegancia y la notoria ausencia de los duques de Sussex.

Pasaron prácticamente siete meses desde que la reina Isabel II permaneció en cuarentena en el castillo de Windsor. Finalmente, la monarca hizo su primera salida oficial con William a Porton Down en octubre, donde se le vio sin cubrebocas.

Entonces llegó el Día del Armisticio en noviembre, fecha que, de acuerdo con el testimonio que el historiador Robert Lacey dio a medios, es ideal para que «su majestad honre el sacrificio [de los soldados] usando un cubrebocas, mismo que se ha convertido en símbolo de nuestra determinación como nación para vencer al enemigo».

Primero fue en una breve ceremonia en la Abadía de Westminister el 4 de noviembre, para conmemorar el centenario de la tumba del Soldado Desconocido. Llevó el cubrebocas negro con ribete blanco y saco y guantes negros.

Para la ceremonia que tomó lugar el domingo 8 de noviembre, la monarca apareció en el balcón del edificio de Relaciones Exteriores de Londres. Le acompañó su dama de compañía, Susan Rhodes —a una sana distancia—.

Sunday Times informó que Harry pidió que colocaran una ofrenda floral en su nombre, pero «los cortesanos se lo negaron, argumentando que ya no representa a la monarquía».

El mismo medio informó que la reina «no estaba consciente del dese de su nieto», vía Town & Country.

Lo que los duques de Sussex hicieron fue un pequeño acto honorario en el cementerio nacional de Los Ángeles. Dejaron unas flores recogidas de su jardín en Santa Bárbara sobre las tumbas de dos soldados.

In honour of #RemembranceSunday, the Sussexes privately visited the Los Angeles National Cemetery earlier today. The couple laid flowers picked from their garden at the gravesites of two Commonwealth soldiers, one who served in the @AusAirForce and one from the @cdnartillery pic.twitter.com/XWDVW9lMvB

