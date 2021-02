Han salido declaraciones del propio rey Juan Carlos I para desmentir que su estado de salud sea grave. Asegura que está bien y respeta la cuarentena.

El rey Juan Carlos I recibió sus 83 años exiliado y al ras de la prensa, y lejos de mantenerse intangible para el ojo público, la vista está cada vez más puesta sobre él. Ha sido tanto el barullo que el propio monarca dio breves pero contundentes declaraciones sobre cómo se encuentra, y así desmentir rumores.

Se desmienten rumores sobre ‘estado grave de salud’

La periodista Pilar Eyre afirmaba temprano que el monarca ‘está en estado grave de salud’, y que sus hijas, las infantas Elena y Cristina —quienes recibirán una exhorbitante herencia—, lo están tratando de trasladas a España.

Fuentes del Huffingtonpost revelaron al medio que la información de Pilar no tiene credibilidad.

Rey emérito ‘bien de salud’ y va al gym

OK Diario habló con el rey emérito para preguntarle cómo se encuentra, a lo que respondió: «Estoy bien, hago dos horas de gimnasia todos los días». El medio pidió acceso en persona para entrevistarle, pero respondió que no sería posible a consecuencia de la pandemia: «Yo no puedo cambiar las normas del país. Hay cuarentena. Para mí es muy difícil romper las reglas».

Fotografía de Juan Carlos I con una piloto de la F3

Horas después de que tanto el rey como diversos medios han desmentido la información de que ‘Juan Carlos corriera peligro’, una piloto de Fórmula 3 compartió una fresca imagen del papá de Felipe VI.

Amna Al Qubaisi, piloto de Abu Dhabi Racing de Perma, almorzó este lunes con su familia y el monarca. Compartió una imagen a sus Instagram Stories: «Ha sido un honor conocer al rey emérito de España, su majestad Juan Carlos, hoy para almorzar».

De pie apoyado con un bastón y bajo los rayos del sol en Emiratos Árabes, Juan Carlos I posó para la foto.