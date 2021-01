Juan Carlos I celebra 83 años de vida, exiliado y al ras de la prensa

El rey emérito de España recibe los 83 años de vida de manera distinta. Una pandemia, el exilio y huidas que persiguen a Juan Carlos I.

Titulares dictan que el rey emérito de España pasará un solitario cumpleaños. Juan Carlos I llega a los 83 años de vida tras un ajetreo de sucesos personales y profesionales que lo tienen en la mira de toda la prensa y más.

Reveladora fotografía de Juan Carlos I en Emiratos Árabes

Recién se hizo pública una imagen captada por turistas que vieron a don Juan Carlos I en Abu Dhabi. El emérito se instaló aquí desde agosto cinco meses después en que anunció su salida de Madrid.

Agencias señalan que se ve al padre del rey Felipe VI desembarcando de un yate. Aparece con la ayuda de dos hombres, quienes lo llevan de cada brazo al caminar. Deja en primer plano un estado de salud angustiante.

Las piedras que Juan Carlos I carga en su espalda

Escándalos amorosos y con la cacería, la popularidad de Juan Carlos I se vio bastante afectada en los 38 años que reinó. Si bien hubo una relación clandestina con la empresaria alemana, Corinna Larsen, en 2012, también se subrayó el «incidente» de la cacería. El rey terminó con la vida de un elefante y luego trató de remendar su error. «Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a suceder».

En 2014 abdicó inexorablemente a su hijo Felipe, suceso que dio pie a investigarlo sobre posibles actos de corrupción. Primero vino la cuenta en Suiza y luego el uso de tarjetas opacas a otro nombre, como remarcan las agencias.

Se exilió a Emiratos Árabes y salió de su país de origen para que Felipe viva «la tranquilidad y el sosiego que requiere el ejercicio de sus funciones». Pero este fue un eslabón más a la crisis del octagenario. Alejarse de su meca de escándalos no desaparece el problema, y ahora, en un nuevo año, Juan Carlos I seguirá latente en el interés popular por cierto tiempo más.