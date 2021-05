Kate Middleton demuestra su destreza en ping pong con mucho estilo

Apenas hace unos días festejaba los 10 años de matrimonio con el príncipe William; ahora, Kate Middleton le demuestra a su esposo que puede derrotarlo jugando ping pong y guardando su inigualable estilo.

Uno de los recorridos más recientes de los duques de Cambridge fue a la ciudad de Wolverhampton, donde visitaron una fundación y jugaron con los niños.

Esto como parte de la Semana de Concientización de la Salud Mental —misma donde William atendió otro evento e iniciaron los rumores de que ‘cortó’ comunicación con Harry.

Todays visit is all about understanding local organisations here in Wolverhampton.

Organisations that are motivating and inspiring young people to transform their lives. #MentalHealthAwarenessWeek

(P.S blaming the shoes for ⚽️ attempts) pic.twitter.com/UK4j3eBfHh

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) May 13, 2021