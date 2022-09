¿Kate se perdió la muerte de Isabel por culpa de Meghan Markle? Esto se sabe

La reina Isabel II murió a los 96 años en el castillo de Balmoral. Antes de darse a conocer esta noticia, Buckingham compartió un comunicado mencionando que "los doctores están consternados por la salud de su majestad", así que Carlos, Camilla, William, Andrés, Eduardo y Sofía viajaron a Escocia para acompañar a la ya fallecida monarca.

Kate Middleton y Meghan Markle no estuvieron en la muerte de la reina Isabel

Los royals mencionados, junto con el príncipe Harry, regresaron a Londres para llevar a cabo el debido protocolo de la muerte de la reina de Inglaterra. Pero las dos grandes ausentes en este escenario fueron Kate Middleton y Meghan Markle.

La duquesa de Cambridge —que pronto será princesa de Gales— no acudió al llamado porque se quedó en Windsor para estar con sus hijos George, Charlotte y Louis, quienes tuvieron su primer día de escuela en una nueva institución hace pocos días.

Por su lado, Meghan Markle también permaneció en Inglaterra porque llegó junto con su esposo a una serie de eventos de caridad —de hecho cancelaron uno por la muerte de la reina. Y se desconoce su paradero, pero en uno de los discursos que dio dijo que "es muy bueno estar de regreso en U.K.".

Kinsey Schofield, comentadora de realeza, dijo a Fox News que "la ausencia de Markle probablemente se debió a la decisión de Middleton de quedarse en Windsor".

La experta en realeza no añadió detalles sobre la supuesta rivalidad entre ellas. "Fue el primer día de escuela de los hijos de los duques de Cambridge, y no creo que hayan querido interrumpirlos o asustarlos", dijo Schofield.

Aún así, se sabe que Harry y Meghan se negaron a pasar la semana en Balmoral a pesar de que los invitaron a hacerlo. "El autor del libro 'Revenge' declara que se escuchó a la reina decir gracias al cielo cuando Meghan no asistió al funeral del príncipe Felipe. ¿Es posible que ella no sea bienvenida? Quizá", continuó la comentadora.

"Sí creo que Meghan Markle no quiere interrumpir un momento tan sagrado y sentirse fuera de lugar sin Kate ahí", finalizó Schofield.

Recordemos los reportes en 2018 cuando aclamaron que Meghan hizo llorar a Kate a causa de una discusión por los vestidos de las damas de honor para la boda de los Sussex. Markle lo retomó en la entrevista con Oprah Winfrey: "Ella (Kate) estaba triste por algo, pero lo superó y se disculpó. Y me trajo flores. No fue una confrontación... no creo que sea justo para ella que yo entre en detalles, porque ya se disculpó".