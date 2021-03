Según una experta en realeza, Kate ya daba por «olvidado» el tema de las damas de honor que Meghan contó con Oprah.

¿Cuáles fueron algunas de las nuevas cosas que aprendimos de Harry y Meghan tras la entrevista con Oprah Winfrey? Una de ellas, que la historia de «el día en que Meghan hizo llorar a Kate» en realidad ocurrió a la inversa. O al menos así declaró la duquesa de Sussex. Ahora que sale a la luz esta afirmación, una experta en realeza comentó que la situación dejó a la esposa del príncipe William «muy triste».

Kate Middleton «dolida y decepcionada» de lo ocurrido con Meghan Markle

Según informó la experta en realeza, Kate Nicholl a la revista OK!, «han sido días difíciles para Kate; aunque se presentó acometida a su trabajo la semana pasada». Refiriéndose a la primera aparición de la duquesa de Cambridge con un llamativo atuendo rosa chicle (después de las declaraciones de los Sussex).

Continúa: «La gente se dio cuenta de que apareció abatida y cabizbaja. Tras las puertas cerradas, está triste, decepcionada y dolida».

Según la experta, Kate Middleton ya «daba por olvidado» el asunto de las damas de honor en 2018

La declaración de Meghan fue apuntar que quien en realidad terminó en lágrimas días previos a su boda, y a causa de los vestiditos de las damas de honor, fue ella. Y no Kate, como los medios apuntaron en aquel entonces.

«Por lo que he escuchado, hay diferentes versiones de la historia de las damas de honor, no solo la que Meghan apuntó. Kate sintió que todo ya estaba solucionado, así que traer de nuevo el tema fue mortificante. Kate no está en posición de responderle a Meghan y Harry lo sabe».

«William y Kate todavía quieren a Harry y Meghan, pero esta entrevista alborotó las cosas», comenta la experta

Definitivamente los royals no se han salvado del ojo mediático. En esta última aparición de los Cambridge, a William le preguntaron qué opina de los comentarios sobre ‘racismo en la familia real’, traídos a la mesa por los Sussex.

A ello, William respondió brevemente que «ciertamente, no somos una familia racista«. Pero como se ha dicho más sobre el tema.

Medios apuntan que hubo una conversación entre William, Carlos y Harry, pero fue «improductiva». Aún así, el público arroja esperanzas para ver a los hijos de la princesa Diana reconciliados.

