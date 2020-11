La realeza de Reino Unido y España te enseñan cómo llevar una falda plisada victoriosamente. Kate Middleton y la reina Letizia dieron en el blanco de la moda.

¿Qué tienen en común estas dos royals? Además de que los papás de Kate Middleton no tienen raíces nobiliarias y la reina Letizia es hija del periodista Jesús José Ortiz Maria Paloma —o sea, no hay antecedentes reales en la familia— hay un guiño fashionista. Para comprobarlo, veremos los últimos looks con falda plisada a la que no se le niega ni en otoño ni invierno.

Moda british y española

La royal de Reino Unido lleva la ropa de España, y la reina española usa las prendas londinenses.

Letizia no deja de lado el cubrebocas y se ha dejado fotografiar en sus últimos cumplimientos de la agenda real protegida y a la moda. Durante la XII Convocatoria de Proyectos Sociales del Banco Santander, la esposa de Felipe VI apostó por el diseño plisado en negro, rosa y nude de la firma británica Reiss. Esta marca fue muy socorrida por la duquesa de Cambridge durante sus primeros años de casada, luciendo vestidos, abrigos y blusas sueltas.

Es necesario resaltar el juego con el que la reina triunfó con estilo: acompañó la falda plisada con un suéter tejido color rosa palo, combinado perfectamente con abrigo largo que se veía comodísimo.

Por parte de la esposa de William, la vimos con una falda plisada de ocho euros (que se agotó rápidamente) de la casa de Amancio Ortega —así es, de Zara—. Al igual que el distinguido diseño que portó recientemente Letizia, Kate lució esta falda a base de un estampado de leopardo. Remató con jersey negro y botas largas negras para mantenerse abrigada pero sin perder el estilo.

No te pierdas: Outfits de madre e hijas: la reina Letizia con Leonor y Sofía en los Premios Princesa de Asturias

Las royals no se despiden de las faldas plisadas aún con clima frío, ¡y tú tampoco deberías!

Durante otro acto real, Letizia demostró cómo no se abandona a la falda plisada aún en otoño-invierno, ¡o con lluvia!

Cuando acudió a los Premios Nacionales de la Industria de la Moda, presumió de un modelo de Massimo Dutti (previamente usado en verano con alpargatas) en un tono nude brillante. La clave fue el abrigo negro largo y la blusa de manga larda con cuello semi cerrado.

En la otra esquina, tuvimos a Kate celebrando Navidad con una falda de cuadros escoceses, un estampado invernal que no tiene falla. Es de la firma Emilia Wickstead, a la que la duquesa le es sumamente fiel, y tenía un precio de 1,600 euros. La tela pesada de esta falda y el estampado camuflaban el plisado, pero fue precisamente el modelo que dio forma a su figura. ¡Sin errores!

No te pierdas: Cómo lucir espectacular en un abrigo tal y como Kate Middleton

Que la época no sea impedimento para que salgas y luzcas esa falda plisada, ¡guíate con las royals!