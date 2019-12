¿Kate rechaza muestra de cariño de William?

Se puede decir que el matrimonio entre William y Kate ha destacado por la armonía y buena sintonía que ambos han demostrado a través de los años.

El único bache a destacar ha sido cuando en abril de 2019 se desataron rumores de una supuesta infidelidad por parte de él, sin embargo, nada fue confirmado y aparentemente quedó todo en el olvido.

Por su lado, Kate siempre se ha mostrado sonriente y cercana con los miembros de su familia, incluido, evidentemente, su esposo William, a quien en más de una ocasión se le ha captado dedicándole tiernas miradas de amor.

Pero ahora, unas imágenes captadas hace unos días han sorprendido porque, al parecer, durante un evento que fue televisado en toda Gran Bretaña, ella rechaza un gesto cariñoso por parte de su marido.

Los duques de Cambridge tuvieron una participación en un programa especial de la cadena BBC, A Berry Royal Christmas, donde junto a la presentadora y leyenda culinaria Mary Berry, organizaron una fiesta de Navidad para agradecer y reconocer al personal y voluntarios de sus organizaciones benéficas que trabajan durante esta temporada de fiestas.

En la parte final de la trasmisión, William y Kate se sentaron para conversar junto a un grupo de voluntarios, y fue justo en un momento cuando las cámaras captaron a William dar unas palmadas o intentando colocar su mano en el hombro de su esposa, pero ella pareció rechazar el afectivo gesto haciéndose un lado, quizá de una manera un tanto brusca.

This #ABerryRoyalChristmas have obviously been edited as any doc would be and they decided to keep this very odd moment when Kate push away William hand on her I mean….. pic.twitter.com/87HOiuT6Mt

Como era de esperarse, los televidentes no pasaron por alto el momento e inmediatamente alzaron la voz en las redes sociales.

«¿Qué pasó aquí? ¡Ay!», preguntaron en Twitter. «¡Incómodo!, ¡Muy incómodo! ¡Deberían haberlo cortado!», exclamaron otros, refiriéndose a los realizadores del programa.

«Kate es tan profesional que no tocará ni se dejará tocar por su marido mientras trabaja. Excepto por todas las veces que lo hizo en el pasado… ¿Me pregunto qué cambió?», comentó otro usuario. Y hasta se dieron a la tarea de reunir fotos de la pareja en momentos cariñosos.

Kate is so professional that she won’t touch or allow herself to be touched by her husband while working. Except for all the times she did in the past… I wonder what changed 🤔 pic.twitter.com/6ij8BP8Djm

— AllRoyaltweetsallthetime (@AllRoyaltweets1) December 17, 2019