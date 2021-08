Kate y William rompen el silencio sobre ‘los tiempos difíciles’ tras la muerte del príncipe Felipe

Este año ha sido uno de los más movidos para la familia real británica. Por un lado, las dos hermanas de York se convirtieron en mamás, por el otro, falleció el príncipe consorte más longevo de todos, el príncipe Felipe. Poco a poco, sus familiares han hecho declaraciones tras la muerte —como Peter Phillips, el nieto soltero de la reina Isabel II, reflexionando en lo más doloroso del funeral del duque de Edimburgo.

Los duques de Cambridge rindieron tributo al fallecido duque en el cumpleaños de la reina, pero recién rompieron el silencio sobre cómo han sido los días después de su muerte.

RECOMENDADO: Kate y William celebran el Día Mundial de la Fotografía con nostálgicas imágenes

A través de Gert’s Royal Replies se dio a conocer la nota que recibieron del duque y duquesa de Cambridge en respuesta a los mensajes de condolencia que han recibido desde la muerte de Felipe en abril.

The Condolence reply from the Cambridges following the death of Prince Philip.

«They will all miss their much loved grandfather and great-grandfather, but your message has provided great comfort at this difficult time.» https://t.co/lWY84jueTG pic.twitter.com/0qFNL4EbHD

— Gert’s Royal Replies (@GertsReplies) August 18, 2021