Modelo que estuvo ‘topless’ con el esposo de Eugenia de York se disculpa. «Me sentí muy mal al ver las fotos»

El esposo de Eugenia de York, Jack Brooksbank, fue captado en Capri con varias mujeres, de las cuales una estaba ‘au naturel’. Ahora se disculpa.

Las figuras de la realeza saben que traen prácticamente como sombra a los paparazzi. Aún así, esto no les ha impedido hacer algunas actividades descuidados del flash. Pero el último suceso levantó varias especulaciones, especialmente por tratarse de una de las figuras más discretas en la familia. Cuando Jack Brooksbank fue captado con varias mujeres en un yate en Capri y una de estas estaba sin top de bikini —mientras el esposo de Eugenia de York abrazaba a otra.

«Sé que no se ve bien para Jack y su familia»

El acto sucedió el fin de semana pasado y The Mirror consiguió imágenes exclusivas de Jack pasándola bien con sus amigas —todas involucradas de alguna manera con la marca de tequila Casamigos, misma de la que él es embajador.

El público saltó con sorpresa y especulación al ver al esposo de la princesa Eugenia en esta posición. Y una de las mujeres fue fotografiada topless. Se trata de la ex modelo italiana Erica Pelosini, quien acaba de sacar su disculpa con la realeza.

«Normalmente nunca voy topless, pero mi bikini se mojó y decidí quitármelo», dijo la influencer a Daily Mail. «Sé que no se ve bien para Jack y su familia. Me sentí muy mal por ellos cuando vi las imágenes de él rodeado de tres mujeres porque su esposa no estaba allí».

Pelosini prosiguió al tabloide: «Hizo que la gente tuviera pensamientos inadecuados y sacaron conclusiones precipitadas, y es muy doloroso que piensen esto». «Lamento mucho haber causado alguna vergüenza a la princesa Eugenia y a Jack. No era apropiado para mi estar topless«.

También aclaró que Jack ‘es buen amigo de las otras dos mujeres’ y que le entristece ‘que la gente piense cosas erróneas’. «Si hubiese sabido que nos iban a fotografiar, nunca me hubiese quitado el top y hubiera llevado un mejor outfit. Solo éramos un grupo de amigos disfrutando un precioso día de verano italiano».

Sarah Ferguson nunca dudó de su yerno

Antes de que la disculpa de Pelosini se hiciese pública, la propia Sarah Ferguson ya estaba defendiendo a su yerno hasta con los ojos vendados.

La madre de Eugenia no se quedó callada ante la controversia y habló al respecto en The One Show de la BBC. Afirmando que Jack ‘simplemente estaba haciendo su trabajo’ —vía Page Six.

«Jack es un hombre íntegro. Es una de mis personas favoritas. […] Es un superhéroe en mi libro y es un gran papá, un fabuloso esposo», añadió.

Hasta el momento, en la familia real no han dado comentarios al respecto a los medios que lo solicitaron.

