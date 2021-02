La dulce reacción de Sarah Ferguson al convertirse en abuela

La royal no pudo contener su emoción. ¡Sarah Ferguson ya es abuela! Su segunda hija, Eugenia de York, dio a luz a un bebé varón.

Sarah Ferguson es una de las figuras públicas que difícilmente esconde cómo se siente, ¡y eso incluye estar efusiva! Alguna vez dijo espontáneamente “Sí, vivo con mi príncipe… el más guapo de todo el mundo”, y se reconoció como ferviente fan de Bridgerton (como nosotras). Ahora que su segunda hija la hizo abuela, no pudo esconder la emoción.

I’m a Granny!

Eugenia de York dio a luz a un bebé varón en febrero 2021, con lo cual Sarah Ferguson y el príncipe Andrés se convirtieron en abuelos.

La bienvenida de su nieto la dio en el canal de cuentacuentos que tiene en YouTube. Para su programa Story Time with Fergie & Friends, eligió un libro bastante apropiado, titulado Baby on the Way.

Y saludó a su público: «¡Hola! Hay polvo mágico en el aire. Son momentos emocionantes… ¡ya soy abuela!».

Princesa y nueva mamá

Eugenia y Kack Brooksbank se convirtieron en padres el pasado 9 de febrero. Con un comunicado oficial dieron a conocer la noticia del exitoso parto.

«Su alteza real, la princesa Eugenia, dio a luz sanamente a un niño, el 9 de febrero 2021, a las 0855hrs en el Portland Hospital. Jack Brooksbank estuvo presente.

El bebé pesa 8lbs 1oz.

La reina, el duque de Edimburgo, el duque de York, Sarah, la duquesa de York, y Mr. y Mrs. George Brooksbank fueron informados y están encantados con las noticias».

Por su parte, el polémico Andrés de York también se convirtió en abuelo. Por su parte no ha habido una declaración o comentario al respecto. Y aunque no se le ha visto físicamente, dio de qué hablar esta semana. ¿Por qué? Porque en el Twitter oficial de la realeza, le felicitaron por su cumpleaños, situación por la que la reina recibió comentarios negativos relacionados al caso de Andrés y Epstein.