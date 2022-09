Este es el lápiz labial que usa la reina Isabel II —y por qué es el color ideal para una mujer de 96 años

Alguna vez te preguntaste, ¿cómo es la rutina de belleza de la reina Isabel II? A sus 96 años, claramente la longeva monarca debe conservar su rostro y salud física —no por nada usa esta crema antienvejecimiento que seguro encontrarás en alguna tienda de cosméticos.

Pero además de polvos y cremas, hay otro elemento importante en la makeup routine de la monarca de Gran Bretaña, y es el lápiz labial.

Lápiz labial reina Isabel II (getty)

El lápiz labial de la reina Isabel II que tú puedes usar

La piel blanca de la madre del príncipe Carlos le da oportunidad de lucir colores vibrantes siempre a juego con sus outfits. Desde que probó el Beautiful Color Moisturising Lipstick, de Elizabeth Arden, le encantó y tiene varios de ellos en tonos como el Pink Punch o el Rose Petal.

Lápiz labial reina Isabel II (getty)

La gama de rosados es su favorita, pero también aplica tonalidades rojas: el Power Red. Cuando fue su coronación, Clarins creó un tono de lápiz labial que combinada con su túnica roja de terciopelo que llevó el 2 de junio de 1953.

Es más, si alguna vez te preguntaste cuál es el contenido de la bolsa de la reina Isabel II, ten por seguro que el lápiz labial es obligatorio. Así lo confirmó la autora de Elizabeth the Queen: The Woman Behind The Throne Sally Bedell: “después de un lunch o una cena, incluso si es un banquete con vajilla de porcelana, la reina tiene el hábito de abrir su bolso y sacar un lápiz labial para retocarse”.

Lápiz labial reina Isabel II (getty)

Además de un color intenso, este es un lipstick de Elizabeth Arden que mantiene los labios hidratados y aumenta la apariencia de volumen. Una auténtica joya real. 530 pesos aproximadamente.