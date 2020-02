La nueva vida de los duques de Sussex

Se dice que Meghan y Harry han sacado provecho de su personalidad seductora y su inteligencia aguda al protagonizar el Megxit, renunciar a la monarquía británica y hacerse de una vida perfecta según sus propios términos. Así se construyó el capítulo que golpeó la estabilidad de la corona inglesa.

Cuando Harry y Meghan anunciaron, en diciembre pasado y por medio del palacio de Buckingham, que se alejarían por seis semanas de los eventos de la Corona, nadie imaginó que justo en ese periodo en el que se encontraban en Vancouver, Canadá, fraguaban su renuncia a la familia real británica.

El 8 de enero, a través de su página oficial sussexroyal.com, los duques anunciaban su retirada del primer círculo de la familia real británica y, con ello, abrieron un capítulo alterno en sus vidas, muy alejado de lo que proyectaron al inicio de su matrimonio.

El comunicado

La noticia tomó por sorpresa al mundo, incluida a la reina Isabel II, quien se enteró por medio de la BBC. Apenas unas horas después, la monarca lanzaba un frío comunicado en el que definía su postura: “Las discusiones con el duque y la duquesa de Sussex se hallan en un estado preliminar. Comprendemos su deseo de iniciar otro camino, pero son cuestiones que requieren tiempo para ser resueltas”.

Al día siguiente del anuncio, la pareja pisó de nuevo Londres para visitar a la alta comisionada canadiense Janice Charette para agradecerle la acogida que habían tenido en Canadá. Más tarde, Meghan regresaría a Vancouver para reencontrarse con el pequeño Archie, mientras Harry permanecía en Reino Unido con el objetivo de reunirse con su abuela, el príncipe Carlos y su hermano William, para hablar sobre su futuro y el de su familia.

Pese a sentirse muy contrariada por la renuncia a sus funciones de primer rango como miembros de la Corona, y fiel a sus principios de discreción, templanza y educación, Isabel II le ha brindado su apoyo a su nieto Harry y a su esposa, no sin quitarles privilegios como gozar del dinero de las arcas reales o participar en los compromisos monárquicos.

Así, tras una batalla campal, los duques han conseguido su ansiada libertad, pero a un alto costo. La pregunta que queda en el aire es: ¿qué o quiénes estuvieron detrás de su decisión y cuáles son las consecuencias?

El precio de su libertad

Quien más pierde con esta decisión, sin duda, es Harry. Él y su esposa perderán el tratamiento de Alteza Real al no trabajar más para la corona, aunque podrían recuperarlo si la reina o sus sucesores al trono lo desean. Pero esto tiene implicaciones económicas, como el hecho de que deberán devolver a las arcas públicas los 2.8 millones de euros invertidos en la remodelación de su residencia de Frogmore Cottage.

De acuerdo con el diario inglés The Telegraph, el príncipe Carlos dejará de solventar el 95% (unos 4.8 millones de euros mensuales) de los gastos de la pareja a partir del año que entra; mientras tanto, los auditará periódicamente. Y si bien el asunto financiero impactará a los Sussex, Harry ha sufrido un golpe bajo del que le costará reponerse.

Y es que perderá su cargo de Embajador de la Juventud de la Commonwealth y dejará de ser Capitán General de los Marines Reales, Comandante Aéreo Honorario de RAF Honington y Comandante en Jefe de Barcos pequeños y Buceo.

¿Quién de ellos gana más?

Para Meghan Markle, el retiro de la casa real, sin duda, fue un respiro, ya que nunca logró adaptarse a los protocolos ni a las exigencias que supone formar parte de la monarquía. Y eso que Harry confiaba en que su esposa le plantaría cara a los retos, lo cual expresó en una entrevista tras el anuncio de su compromiso en 2017.

“He tenido algunas conversaciones bastante francas con ella para hacerle ver que su nueva vida no resultará fácil para nadie, pero sé que al final del día ella me elige a mí y yo a ella, y por lo tanto, sin importar lo que debamos enfrentar juntos o individualmente, siempre seremos un equipo, creo que ella será capaz. Es capaz de cualquier cosa”.

Ello no ocurrió y en el documental Harry and Meghan, An African Journey, publicado a finales del año pasado, la duquesa se mostró muy sincera y vulnerable.

“Nunca pensé que sería fácil, pero sí que sería justo”.

Hoy, los papeles se han invertido. Harry es quien abandona su mundo, mientras ella ha iniciado una vida sin restricciones en Canadá, manejando su propio auto, un Land Rover Discovery negro, luciendo outfits bastante relajados, y hasta paseando con su pequeño hijo Archie Harrison y sus perros Guy y Oz, un beagle y un labrador.

La duquesa está aprovechando el tiempo al máximo y cuando parece que el Megxit, como los diarios británicos han bautizado este escándalo, ha entrado en una etapa de aparente calma, ella se dedica a buscar el hogar que habitarán en Vancouver.

Según The Sun, estaría interesada en una mansión valuada en 27,476,000 dólares, una noticia que, dadas las condiciones actuales de la pareja, no ayudará a que salgan del centro del escándalo.

Génesis de una ruptura

Desde que la pareja se conoció en julio de 2016 se rumoraba que el príncipe William sentía cierto rechazo por Meghan; incluso, le habría pedido a su hermano menor no precipitarse con ella.

Las murmuraciones sobre su distanciamiento crecieron como la espuma y, finalmente, fueron confirmadas hace unos meses, cuando el príncipe Harry le confió al periodista Tom Bradby su abrumadora realidad.

“Vivimos con tanta presión a causa del trabajo, nuestro rol y la familia a la que pertenecemos, que es inevitable que sucedan cosas, pero somos hermanos y siempre lo seremos. Es cierto que ahora nuestras vidas van por diferentes caminos, pero estaré ahí para él y sé que él también lo hará”.

Meghan vs. los medios

Es un hecho que Meghan nunca se sintió cómoda con la idea de formar parte de la realeza y la tormenta mediática tampoco ayudó. Desde que la pareja hizo pública su relación, la persecución de la prensa se intensificó, al grado que Harry y el palacio de Buckingham se manifestaron en defensa de Meghan; el príncipe los acusó de acecharla y denunció los tintes racistas de esos medios.

Previo a la boda, el 19 de mayo de 2018, parecía que todo cambiaría. Los meses siguientes la prensa se reconcilió con la pareja y resaltaban la gran relación de Meghan con Isabel II. Sin embargo, su embarazo marcó el segundo round con los medios, ya que los duques de Sussex se negaron a compartir detalles y presentaron al pequeño Archie varios días después de su nacimiento.

Y a principios de octubre de 2019, Harry compartió un comunicado en el que revelaba cómo él y su esposa habían intentado “poner una cara valiente en medio de la implacable propaganda que tiene un coste humano, específicamente cuando es deliberadamente falsa y maliciosa”.

En el foco de atención

Semanas después, Harry habló de lo mal que se sentía al estar expuesto al escrutinio público y las repercusiones que ello conlleva. Lo hizo en el documental sobre su viaje a África, que según Dickie Arbiter, exsecretario de prensa de la reina Isabel II, formó parte de una estrategia de los duques de Sussex para sacar provecho de los medios de comunicación, al estilo de Diana de Gales.

Si bien la pareja se refirió a su descontento al estar en el foco de atención y de lo abandonados que se sentían por todos, apenas regresaron de su viaje por África, Meghan no dudó en demandar al diario británico The Mail on Sunday, por publicar una carta personal que le escribió a su padre Thomas Markle, en la que, entre otras cosas, afirmaba que le había roto el corazón en mil pedazos, refiriéndose a los conflictos que ambos tuvieron previo a la boda real.

A ello se sumó una investigación realizada por el periódico Daily Mail, que revela que la royal nunca tuvo la intención de integrarse de lleno a la familia real y que jamás perdió su objetivo de regresar a su ambiente.

Prueba de ello sería la relación que mantiene hasta hoy con su agente Nick Collins, de The Gersh Agency, y su abogado Rick Genow, quienes aún reciben ofertas para ella y a la vez buscan proyectos filantrópicos y de cine que se apeguen a sus intereses.

¿Quién movió los hilos?

Y mientras todos centraban su atención en los claroscuros de “Los Cuatro Fantásticos” (como alguna vez bautizaron a William, Kate, Harry y Meghan), un personaje de bajo perfil movía los hilos del futuro de los duques de Sussex en Canadá: Jessica Mulroney, estilista y amiga íntima de la exactriz, quien según el diario El País, ha sido la mente maestra detrás del escándalo y la encargada de asesorarlos sobre cómo generar sus propios recursos, pues hay evidencia de que hizo los trámites para registrar la marca Sussex Royal, sello que les permitiría promocionar todo tipo de productos y servicios como ropa, souvenirs, libros, tenis, servicios de asistencia personal, asesoramiento, campañas de recaudación de fondos y hasta una academia de formación profesional.

No obstante, The Telegraph reveló que olvidaron un detalle que hoy es parte de sus nuevos problemas: los trámites se iniciaron en Reino Unido, pero no en la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá, por lo que otros particulares ya se adelantaron y ello significaría una pérdida potencial de 400 millones de euros.

Un camino para mantenerse a flote

Desde su polémica decisión, a la pareja no le han faltado ofertas de trabajo. Eso incluye la propuesta por parte del gigante de la comida rápida Burger King, que les ofrecía ganar ocho dólares por hora sirviendo hamburguesas, un posible contrato para una colaboración con la firma Givenchy y hasta el trabajo que Harry le consiguió a Meghan con el presidente de Disney, Bob Iger, para prestar su voz para una producción de la compañía a cambio de un jugoso donativo para la protectora de elefantes Elephants Without Borders.

Y es un hecho que tendrán más oportunidades, pues se rumora que Netflix podría acercarse a la pareja para proponerles una película. Lo cierto es que los duques deberán ser cuidadosos con sus estrategias de financiamiento. Según el periodista Tom Bradby, quien los entrevistó para el documental de su viaje por África y quien dice ser íntimo amigo de los duques, ellos podrían concederle una entrevista sin restricciones.

“Tengo idea de lo que podría transmitirse en una entrevista completa, sin filtros, y no creo que sea agradable”, aseguró a The Sunday Times. En caso de que tenga razón, tendrán que calcular el impacto de sus declaraciones, pues a pesar del amor que la reina Isabel II le profesa a su nieto, ésta no permitirá que Harry ponga en riesgo la estabilidad de la familia real.

El futuro de los Sussex

Lo ocurrido con el Megxit no tiene precedente. “No ha habido nada igual en los tiempos modernos, esta decisión muestra que el corazón de Harry domina su mente”, asegura Dickie Arbiter. Aun así, su decisión es considerada un acto digno de admirar, pues según el exsecretario de prensa de Isabel II, la decisión de la monarca de retirarles el título nobiliario es un duro castigo “por las implicaciones económicas y el papel que han perdido en la estructura real”.

Isabel II fue clara al sentenciar que la renuncia es un “asunto complejo que mi familia debe resolver, y aún queda mucho trabajo por hacer”. La prensa, por su parte, no suaviza el tono con el que los trata y algunos tabloides británicos los tachan de egoístas, pero hay periodistas que van más allá, como Piers Morgan, quien dice que Meghan es una escaladora social y mala influencia para Harry.

La renuncia de los Sussex ha trastornado a la familia real y quizá aún están por enfrentar la fase más oscura. “No puedes ser un miembro de la realeza a tiempo parcial y librarte del trabajo sucio que conlleva”, ha opinado Piers Morgan.

Al margen del futuro de esta relación, Harry y Meghan han dejado grabado un capítulo imborrable en la historia de la monarquía británica con un mensaje entrañable: aún en tiempos revueltos siempre es un buen momento para defender a la familia y al amor. Y ante ello, ¿quién puede negarse?

George y Archie, una mirada al futuro

La decisión de Harry y Meghan también impactará en la vida de su hijo Archie. Como carece de títulos reales, podrá llevar una vida más libre y cercana a sus padres, que al no tener que cumplir con las complicadas agendas reales, podrán pasar más tiempo con él. Esta es nuestra predicción de cómo transcurrirá la vida del pequeño Sussex y de su primo George, heredero al trono.

George

– Asistirá a colegios prestigiosos como el Thomas’s Battersea, donde actualmente estudia.

– Si bien crece bajo el cuidado de sus padres, hay expertos de la Corona que lo educarán para ser rey, en aspectos como protocolo, historia e idiomas. Y con el paso del tiempo aprenderá sobre política y relaciones internacionales, entre otros asuntos.

– Como es tradición en los hombres de la familia real, tendrá formación militar.

– Cuando pase los 20 años, quizá sus padres ya serán los monarcas y la realeza será más progresista, con lo cual él y sus hermanos vivirán sin tanta presión.

Archie

– Irá a una escuela pública canadiense y no tendrá un trato especial por instrucción de sus padres.

– Cuando ellos se ausenten se quedará con su abuela Doria Ragland, disfrutando de comida vegetariana.

– En la adolescencia tal vez lo llamen para ser anfitrión de programas juveniles de Disney.

– Quizá herede la vena enamoradiza y rebelde de su padre y a los 20 reclame que lo hayan separado de la familia real.

– Su formación académica tendrá tintes militares, pero quizá viaje a la India para convertirse en instructor como su abuela materna.

