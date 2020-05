La princesa Elisabeth lleva el ‘efecto Kate Middleton’ a Bélgica

View this post on Instagram

⁣ ⁣ Bijna klaar voor de Koninklijke Militaire School! Vanaf 31 augustus, samen met een honderdtal promotiegenoten, eerste jaar sociale en militaire wetenschappen. Dank aan alle leerkrachten en medestudenten voor 2 mooie jaren aan de UWC Atlantic College.⁣ —————⁣ Bientôt prête pour rejoindre l’Ecole Royale Militaire ! A partir du 31 août, avec les camarades de promotion : 1ère année en sciences sociales et militaires. Merci aux enseignants et compagnons de classe pour deux belles années à l’UWC Atlantic College.⁣ ⁣ @royal_military_academy @uwcatlantic @defensie.ladefense⁣