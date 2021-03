La reina del Internet: cuando Isabel II fue la primera monarca en mandar un email

Tan solo a sus 94, la reina Isabel II hizo su primera videollamada, comprobando que sigue siendo la royal de mucha actualización tecnológica. Y si eso no es excusa suficiente, te contamos cómo se convirtió en la primera monarca en mandar un email.

En aquel entonces, Isabel II tenía 50 años de edad. Visitó las instalaciones del Royal Signals and Radar Establishment, un centro de telecomunicaciones e investigación en Malvern, Inglaterra.

El organizador de esta visita fue Peter Kirstein, informático británico que participó en la creación de internet y puso la primera computadora en ARPANET (red que eventualmente se transformó en internet como lo conocemos) fuera de Estados Unidos.

Peter le hizo una cuenta de mail personal a la reina bajo el pseudo «HME2» [Her Majesty Elizabeth II].

Este email anunciaba la llegada de un nuevo lenguaje de programación en desarrollo. Entonces, apretando un par de botones, la reina mandó: «Un mensaje de su majestad la reina» y firmó con «Elizabeth R».

Mucho después de este suceso, vinieron más logros en torno al manejo de internet y la modernidad. Escribió su primer tuit en 2014 sobre una visita al Museo de Ciencias de Londres.

It is a pleasure to open the Information Age exhibition today at the @ScienceMuseum and I hope people will enjoy visiting. Elizabeth R.

— The Royal Family (@RoyalFamily) October 24, 2014