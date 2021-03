La reina Isabel II se mantiene al margen de sus obligaciónes, aún sin Felipe cerca

Al príncipe Felipe recién lo trasladaron a otro hospital para seguir en observación. Y mientras las únicas dos visitas que ha recibo son de sus hijos Carlos y Eduardo, la reina Isabel II ha permanecido en casa. Atenta a cualquier factor que se escape de sus manos, pero cumpliendo con sus labores reales.

A través de redes sociales, la royal family comparte noticias de lo que ha hecho la reina a través de llamadas y videoconferencias. Por ejemplo, una conversación telefónica con el general Sir Mark Carleton-Smith, Jefe del Ejército y del Estado Mayor de Inglaterra.

Luego con el Canciller Rishi Sunak para tratar la audiencia del pre-presupuesto.

The Queen, Head of the Armed Forces, spoke to The Chief of the General Staff, @ArmyCGS, to hear about how @BritishArmy personnel continue to support communities across the UK in response to the pandemic, as well as fulfilling operational duties overseas. https://t.co/feQD41lCkR

