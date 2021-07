La relación entre Kate y Meghan ha mejorado desde que nació Lili Diana, mencionan testigos

Desde que nació Lilibet Diana, Kate Middleton ‘le manda más notas a Meghan Markle’, afirman fuentes cercanas a las duquesas.

Uno de los principales motivos de tensión que salió a la luz entre la duquesa de Cambridge y la duquesa de Sussex fue cuando, supuestamente, Meghan hizo llorar a Kate. —El tema se ahondó en la entrevista con Oprah Winfrey—. Pero estos sucesos parecen dispersarse poco a poco, pues fuentes indican que ambas ya se están llevando mucho mejor tras el nacimiento de Lili Diana, la hermanita de Archie.

Kate Middleton y Meghan Markle «están en un mejor lugar», comentó una fuente

Una fuente reveló a US Weekly por qué cree que ya no existe rivalidad entre duquesas. «La tensión entre Kate y Meghan se ha dispersado», comentó al medio, «Kate incluso le envió a Meghan un regalo para la bebé. Están en un mejor lugar y se mandan mensajes desde el nacimiento de Lilibet«.

«El nacimiento de Lili las ha hecho más unidas», prosigue, «ambas se unieron más teniendo ya hijas y no pueden esperar a que las primas se conozcan». Alguien que está emocionado por conocer a Lili Diana, es el hermano de la princesa Diana, Charles Spencer.

Apoyo en la familia real

Kate Middleton estuvo ausente en la ceremonia por la estatua de la princesa Diana; la encabezaron solamente William y Harry acompañados de familia cercana de Lady Di. Otro notorio ausente fue el príncipe Carlos, quien además no fue para no destapar «recuerdos lamentables».

Otro testigo mencionó a US que «por respeto a Harry y William, [la familia real] quería que fuese solo sobre los hijos de Diana y no un enorme acto público». «Kate definitivamente apoyó a William aunque no haya estado presente físicamente, pero la familia completa decidió que es mejor para los niños que se quedase en casa». Mientras, Meghan permaneció con Lili, de un mes.

