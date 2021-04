Este será el primer contenido de los duques de Sussex para Netflix

Apenas en septiembre 2020 se dio a conocer la noticia del contrato millonario por varios años que los duques de Sussex firmaron con Netflix. Gracias a ello, supimos que Harry y Meghan producirían películas, documentales y programas infantiles. Ahora la primera producción de los Sussex carga con un significado especial para Harry.

A través de un comunicado de Netflix, anunciaron de qué trataría esta primera serie documental titulada Heart of Invictus. Será el debut de Archwell Productions, quienes traen a la luz la celebración de competencias y atletas. Por eso seguirán la vida de competidores mientras se preparan para los Juegos Invictus de 2022.

Prince Harry has been a champion of the Invictus Games since its inception so it’s fitting that Archewell’s first Netflix series will spotlight and celebrate the competition’s amazing athletes.

Heart of Invictus will follow the competitors as they prepare for 2022’s games. pic.twitter.com/yM7t2qdBsw

— Netflix (@netflix) April 6, 2021