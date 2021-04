Así fueron las cartas con puño y letra de Isabel II para remarcar su amor por los corgis

La reina Isabel II demostró su lado divertido haciendo unas cartas donde también resalta el amor y cariño que le tiene a los corgis.

Las mascotas pueden sacar nuestro lado más divertido y juguetón, y los royals no están exentos de ello. Algo que tampoco es sorpresa es que la reina Isabel II es amante ferviente de los corgis, por eso revelaron algo que la monarca hace con ellos y es muy particular.

La reina Isabel II escribía cartas en nombre de sus corgis, ¡y las enviaba!

«De: los corgis, Para…». Isabel II solía escribir cartas como si los propios perritos fuesen los emisores, ¡algo muy simpático de su parte! El dato salió en el nuevo documental The Queen and her Cousins, donde de acuerdo con el presentador, Alexander Armstrong, confirmó descubrir notas escritas a mano y colgadas en el baño del antiguo caballerizo de la reina, Sir Blair Stewart-Wilson.

De acuerdo con The Telegraph, «Sir Blair escribía las cartas como su Jack Russell Terrier para los corgis, y la reina respondería. Y entonces era un juego de cartas, eran tan divertidas, ojalá las pudiera recordad todas».

Corgis, los fieles acompañantes de la reina Isabel II

Fuera de hacerse pasar como una de sus mascotas en carta, la reina ha hecho de los corgis sus fieles acompañantes. Aunque en 2015 decidió no seguir criando la raza que ella misma había contribuido a popularizar, pasó el tiempo y ya tiene dos peluditos nuevos.

Llegaron este año y le están sacando muchas sonrisas a la reina Isabel II. Vulcan fue el cruce de corgi con dachshtund que falleció en 2020, pero ya disfruta la compañía de otras dos mascotas.

Se trata de Fergus y Muick, cruces de corgi con dachshund cuyos nombres tienen un significado muy especial.

