La impresionante colección de joyas de María Antonieta

María Antonieta, uno de los personajes históricos más controversiales, tenía un enorme sentido de la moda y un estilo ultra femenino. Durante su vida, la reina francesa cautivaba a la corte con sus elaborados peinados y sus lujosos vestidos. Aunado a esto, la joyería no se queda atrás, por eso indagaremos más en la glamourosa colección de joyas que poseía.

1) Collar Sutherland de perlas, diamantes y rubíes

Getty Images

Este collar en forma de fleco tiene 12 perlas naturales grises en forma de gota —que datan de 1780—, suspendidas por colgantes con diamantes incrustados entrelazados en el collar de rubíes.

Es un modelo moderno para su época, pues viene en zig-zag y es notoriamente geométrico. Se subastó en Christie's como parte de la venta Magnificent Jewellery con un estimado de 350,000 y 400,000 libras esterlinas.

2) Pendiente, collar y aretes de perlas y diamantes

Getty Images

Hermoso juego de un collar de perlas de tres hileras, con un pendiente de perla natural de agua salada suspendida desde un moño de diamantes, y broche de diamantes. Los aretes presentan tachuelas de perlas con perlas largas en forma de gota suspendidas desde diamantes engarzados en forma de pinza.

Aunque el collar se vendió en una subasta por hileras separadas, el original fue reencordado en el siglo XX. Los aretes tenían un estimado de 200 mil y 300 mil dólares.

3) Broche en forma de moño

Getty Images

Este hermoso broche en moño doble tiene un diamante en forma de pera teñido de amarillo; la base del moño se elaboró a mitad del siglo XVIII, pero el diamante desmontable se añadió probablemente a principios del siglo XIX.

4) Juego compuesto por 95 diamantes

Getty Images

Este hermoso juego de collar, aretes y broche compuesto por 95 diamantes se hizo para Louise de Francia, la nieta del rey Carlos X de Francia, pero después perteneció a María Antonieta. Además tiene cinco diamantes en solitario que pertenecieron a la reina consorte.

5) Tiara de diamantes

Getty Images

Esta tiara se creó alrededor de 1912 para la archiduquesa Maria Anna de Austria por la famosa joyería vienesa Hübner, usando piedras preciosas de una orden real. Los motivos de flor de lis pueden desmontarse y usarse como broches en separado.

6) Brazalete de diamantes

AFP

Son dos impresionantes brazaletes pedidos por la propia 'Madame Royale', con alrededor de 140 y 150 quilates de diamantes. De hecho están plasmados en la obra Queen Marie Antoinette of France and Two of Her Children Walking in the Park of Trianon.

Lo que poco se sabe es que para obtener estos brazaletes, María Antonieta tuvo que intercambiar otras de sus piedras preciosas en un precio muy bajo, así como pedir 29,000 libras de su esposo el rey Louis XVI.