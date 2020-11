¿Conoces a Katherine y Narissa Bowes-Lyon? Sobrinas de la Reina Madre y primas de Isabel II. Su historia sobre cómo las abandonaron por discapacidad intelectual la veríamos en The Crown.

A horas del estreno de la cuarta temporada de The Crown, entre 1979 y 1990, no cesan los estrépitos. Como si el drama de la tensa relación entre los jóvenes Carlos y Diana no fuese suficiente —aunado a la poderosa entrada de Margaret Thatcher—, develan otro oscuro suceso: las primas con discapacidad intelectual que Isabel II y la Reina Madre negaron y ocultaron.

Las primas con discapacidad intelectual de Isabel II que nunca reconoció la monarquía

Daily Mail publicó que en algunos episodios saldrán Nerissa y Katherine Bowes-Lyon, primas directas de la reina. Fueron las hijas de John Bowes-Lyon, hermano de la Reina Madre —o sea, sus sobrinas—.

El matrimonio de John y la Honorable Fenella Hepburn-Stuart-Trefusis, casados en 1914, tuvo cinco hijas. Patricia (murió en la infancia), Anne Ferelith (su segundo matrimonio fue el príncipe Jorge Valdemar de Dinamarca en los 50), Nerissa, Diana Cinderella Mildred (ahijada de Isabel II) y Katherine.

El periódico británico declara: «desafortunadamente, las hermanas [Nerissa y Katherine] nacieron en una época donde las discapacidades mentales se veían como una amenaza a la sociedad. Vinculadas a la promoscuidad, crianza irresponsable y delitos menores. Características de la clase baja».

Narissa y Katherine fueron internadas, pero nunca recibieron noticias de sus parientes de la realeza

Los medios señalan que las hermanas fueron ingresadas al Royal Earlswood Hospital en 1941, Nerissa de 22 y Katherine de 15. Un documental lanzado en 2011 por Channel 4 titulado The Queen’s Hidden Cousins, narra que jamás recibieron visitas de los royals.

Otra de las fuertes críticas al caso fue cuando a ambas las registraron como fallecidas, aún estando vivas, en 1963. Esto fue en el Burke’s Peerage, el libro de genealogía más prestigioso con detalles de la nobleza de Gran Bretaña, publicado en 1826.

Un funeral vacío y el desinterés de los royals llamaron la atención de la prensa

¿Y la opinión de Isabel II? Daily sugiere que la reina «se tragó las palabras» de su muerte. No está claro si descubrieron la verdad, pero testimonios del documental afirman que «se puso triste por haberlas abandonado».

De acuerdo con The Telegraph, cuando Nerissa falleció a los 66 en 1986, solamente el personal del hospital atendió al funeral y la cripta se grabó con etiquetas de plástico y un número de serie. El mismo medio, vía iNews, declaró que un año después los tabloides se enteraron de la historia y llenaron los títulos con lo sucedido. Katherine murió seis años después a los 87 años, después de vivir 55 en el instituto.

Cómo plantearía The Crown este suceso

Los medios también señalan que es incierto qué es ficción y qué no. Aun así, The Crown sugiere que en lo que va de los ochenta, veremos a una alterada princesa Margarita por la negación y abandono de sus primas.

«Encerradas y descuidadas. Son tus nietas, hijas de tu hermano favorito», rezarían las líneas del personaje interpretado por Helena Bonham Carter.

«Es malvado, frío e infame, y está ligado totalmente a la crueldad que yo misma he vivido en esta familia», continúa Margarita en su discusión con su madre.

«Si no eres el primero en la línea, o si eres un individuo con necesidades especiales o —Dios no lo quiera—, con un temperamento irregular, entonces serás escupido, escondido o algo peor: declarado muerto. Darwin no tenía nada contigo, vergüenza les debería dar».

La Reina Madre respondería: «No seas ingenua, no teníamos opción». Vía iNews, también comentan que la monarca madre de Isabel II y Margarita fue patrona de la Royal Mencap Society, una sociedad de caridad para personas con discapacidades.