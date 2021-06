Al libro de Kate le está yendo muchísimo mejor en ventas que al de Meghan Markle

El debut como escritora infantil de Meghan Markle no va tan bien como esperaba, mientras el libro de Kate alcanza el top.

Las respectivas esposas de los príncipes William y Harry debutaron este año como autoras, cada una desde su trinchera. Por parte de Meghan Markle salió The Bench —libro infantil sobre los vínculos entre padres e hijos; y Kate Middleton con Hold Still —sobre la muestra fotográfica a raíz de la pandemia.

Ambos se publicaron con cierta cercanía, pero a uno le fue mejor que al otro. Y los números de las ventas no mienten.

El libro infantil de Meghan Markle no llegó al top de los más vendidos

De acuerdo con The Mirror, el libro de Meghan, The Bench, no llegó al top 200 bestsellers de Amazon (quedó en 205), y en el lugar 60 de los libros infantiles más vendidos.

Y según contó el experto en cultura popular Nick Ede a Daily Mail, es probable que Meghan haya recibido por adelantado 500 mil libras esterlinas para escribir el libro —dinero que, según la duquesa, se dirigiría a las organizaciones y causas benéficas.

El tabloide añadió que según la autora Katie Nicholl, la duquesa de Sussex tiene planes de seguir escribiendo libros, inclusive para adultos.

El bestseller de Kate Middleton

Aunque ella no lo escribió como tal, fue un proyecto personal que desarrolló en conjunto con la National Portrait Gallery. En Hold Still recoge las fotografías finalistas del concurso que llevó a cabo el año pasado sobre capturar el periodo de confinamiento.

Al momento, la obra de Kate ranquea en el 113 de los más vendidos, pero al momento en que salió se posicionó instantáneamente en lo más alto y se convirtió en el segundo más vendido de Amazon.

The Mirror señaló que por este libro, la duquesa de Cambridge pudo haber compensado las mismas 500 mil libras esterlinas, que también se dirigirían a la galería.

Aquí puedes conocer a los 8 miembros de la realeza británica que han escrito libros.

SIGUE LEYENDO: