‘Miss Lilibet Mountbatten-Windsor’ ya es la octava en la línea de sucesión al trono

A la segunda hija de Harry y Megha ya la añadieron a la lista de los sucesores al trono británico. Lili Diana ocupa el octavo lugar.

Hubo muchas especulaciones sobre por qué todavía no aparecía el nombre de la segunda hija de los duques de Sussex, Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, en la línea de sucesión al trono británico. Pero ésta ya fue actualizada y sí aparece la hermanita de Archie —por debajo de él y en octavo lugar.

Se mueven los lugares

Ahora la hija de los duques de York, la princesa Beatriz (quien tendrá a su primer hijo en otoño 2021), es la décima en la línea de sucesión. Asimismo, la princesa Eugenia pasa a onceavo y su primogénito, August Philip Brooksbank.

La princesa Ana es otra protagónica que con el tiempo se ha desplazado cada vez más abajo en la línea de sucesión. Cuando nació en 1950, era la segunda en línea, luego se desplazó por el príncipe Andrés (por ser hombre) y luego sobrinos.

Archie y Lili Diana no serán príncipe ni princesa, pero sí están en la línea de sucesión

En la entrevista con Oprah Winfrey, Meghan dijo que a Archie le fue negado el título de príncipe, algo que sugirió causa por los comentarios racistas que le hicieron.

Sin embargo, a partir de las declaraciones que se hicieron por Jorge V, Archie sería príncipe en cuanto Carlos de Gales sea rey. Pero éste decidirá si dejará el poder de los títulos para extenderlos o reducirlos.

De acuerdo con información de Good to Know, aunque el príncipe Harry se retiró de sus roles de realeza, sigue en la línea de sucesión y con las posibilidades de volverse rey —por el mero hecho de que forma parte de la familia real. Y esto no podrá retirársele porque el Acto del Parlamento es el único que puede retirar a un royal de la línea al trono.

