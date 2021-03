Lo que amigos de Meghan Markle han publicado en redes para defenderla

Después de que Meghan Markle fuera acusada de hacer ‘bullying’ a sus empleados y ser investigada por el palacio, amigos salen en su defensa.

Falta poco para que Meghan y Harry aparezcan en la entrevista con Oprah Winfrey —donde, presuntamente, ‘acusará’ a la familia real de perpetuarle falsedades—. Otro de los casos más polémicos resultó ser que a Meghan Markle la acusaban de hacer bullying a dos de sus empleados en el palacio (antes de decirle adiós a la royal family), y por ende, el palacio de Buckingham confirmó que abrirá una investigación interna en torno al tema.

Meghan Markle acusada de bullying; será investigada por el palacio de Buckingham. Y los amigos de la duquesa reaccionan

A raíz de esto, allegados a la duquesa de Sussex prefirieron no quedarse callados y usaron el poder de las redes para abogar por Meghan. ¿Sabes qué han dicho?

Janina Gavankar: «La verdad te hará libre»

Primero está su buena amiga Janina Gavankar (actriz y cantante). Compartió en Twitter: «He conocido a Meghan por 17 años. Esto es lo que es: amable, fuerte, abierta. Esto es lo que no es: una «bully». TODOS los que la conocemos, sentimos lo mismo sobre su ruptura de silencio: alivianados. La verdad te hará libre».

I have known Meghan for 17 years.

Here’s what she is: kind, strong, open. Here’s what she’s not: “a bully”.

ANY of us who know her, feel the same thing from her broken silence: Relief.

The truth shall set you free. — janina gavankar (@Janina) March 4, 2021

Lindsay Roth: «[Meghan] es más que una historia de portada»

La productora y compañera de la Northwestern University con Meghan, Lindsay Roth, escribió largo y tendido de su relación con la duquesa y su parecer sobre esta grave situación de acusaciones.

En el texto algunas oraciones rezan: «Meghan siempre ha sido amable; la buena voluntad corre en sus huesos. Lo sé después de 22 años de verdadera amistad» […] «Es graciosa, ríe fuerte, y es muy inteligente. Es más que una historia de portada».

Daniel Martin: «El mundo no puede vencerla»

Daniel Martin, maquillador que ha trabajado con Meghan, comentó en la foto que Lindsay su agradecimiento sobre alzar la voz. Y él mismo compartió una foto maquillando a la esposa de Harry, en el texto con un proverbio de taosismo. Y en unos extractos, dice: «Como no es egocéntrica, la gente puede ver su luz […] Como no quiere nada del mundo, el mundo no puede vencerla».

Jon Cowan: «le doy el beneficio de la duda»

Uno de los guionistas en la serie de Suits, que convirtió a la duquesa en estrella de la televisión, también alzó la voz en Twitter y habló desde su experiencia con Meghan en ‘los años pre-duquesa’.

«Solamente conocí a una persona amable, cariñosa, que se preocupaba por los demás. No conozco ningún detalle de la situación actual, pero en mi caso le doy el beneficio de la duda».

It’s also possible the Duchess of Sussex is a good person thrust into an unimaginable world. Having spent 3 years working with her in her pre-Duchess days, I saw a warm, kind, caring person. I know nothing of her current situation but she gets the benefit of the doubt in my book. https://t.co/7JD3ig6tws — Jon Cowan (@JonCowan2015) March 3, 2021

