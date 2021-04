Lo que Carlos de Gales, Ana, el polémico Andrés y Eduardo dijeron sobre su padre, Felipe de Edimburgo

A dos meses de cumplir 100 años, Felipe de Edimburgo falleció en paz en el castillo de Windsor el 9 de abril 2021. Además del pésame que compartieron otros royals europeos y figuras políticas, sus familiares claramente se hicieron presentes. Estas fueron las palabras que sus hijos (Carlos, Ana, Andrés y Eduardo) compartieron.

El hijo mayor de la reina Isabel II, dijo este sábado 10 de abril que tanto él como la familia real extrañan «enormemente» a su padre, el príncipe Felipe, fallecido el viernes a los 99 años.

En declaraciones realizadas desde su domicilio, Highgrove House, en el suroeste de Inglaterra, Carlos, de 72 años, alabó el «destacado servicio dedicado a la reina, a mi familia y al país» del príncipe Felipe, al que describió como «una persona muy especial» que «se habría asombrado por la reacción y las conmovedoras cosas que se han dicho sobre él».

La única mujer de la reina Isabel y Felipe de Edimburgo, la princesa real Ana, menciona que quiere ‘emular’ la vida de servicio que llevó su padre.

«My father has been my teacher, my supporter and my critic, but mostly it is his example of a life well lived and service freely given that I most wanted to emulate.»

