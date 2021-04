Kate Middleton está preparando varias sorpresas por el cumpleaños del príncipe Louis

El adorable príncipe Louis cumple 3 años este 23 de abril y Kate Middleton y el príncipe William compartieron una foto inédita de él. ¡Feliz cumpleaños, baby Louis!

Pareciera que fue ayer que Kate Middleton nos compartió las fotos más divertidas del príncipe Louis en su segundo cumpleaños. Pasó volando un año y ya estamos por festejar los tres años de vida de este adorable royal, como cada 23 de abril. Este año no será muy distinto al pasado debido a las restricciones de la pandemia, pero lo que sí cambió por seguro es Louis, ¡de los 2 a los 3 puede haber mucha diferencia!

Cumpleaños reales en abril y una adorable nueva foto de Louis

El mes de abril tiene muchos cumpleaños reales en puerta. Iniciando por el de la bisabuela de Louis, la reina Isabel II —llegando a sus 95; con esta monarca comparte fecha la segunda hija de los herederos de Dinamarca, la princesa Isabella.

Y este mismo 23 también es cumpleaños de la princesa María Cristina de Reibnitz (40).

En las redes sociales de Kensington Palace compartieron una foto inédita del príncipe. La tomó Kate antes de que saliera de su primer día de guardería. ¡Awww!

El adorable príncipe Louis celebrará su cumpleaños 3 con la familia

Mientras la familia real sigue en duelo por la muerte de Felipe de Edimburgo, Kate y William no pondrían en duda hacer un día sumamente especial para su hijo más pequeño.

Además de posiblemente ver un nuevo retrato de Louis —cortesía de la fotógrafa-no-oficial, su madre—, también está la posibilidad de que la familia embelese el festejo con un pastel hecho por Kate Middleton. En una aparición con Mary Berrys en A Berry Royal Christmas, Kate confesó que le encanta hornear los pasteles de cumpleaños de sus hijos —vía Mirror UK.

Cada vez que George, Charlotte o Louis cumplen años, la duquesa de Cambridge se ‘queda despierta hasta la medianoche’ asegurándose de que todo quede perfecto.

«¡Me fascina hacer el pastel! Se ha vuelto una suerte de tradición, quedarse hasta la media noche con una meticulosa masa de pastel y betún. Exagero, pero me encanta».

El primer cumpleaños de Louis sin su bisabuelo, Felipe de Edimburgo

A pesar de las tristes circunstancias, queda el dulce recuerdo del consorte más longevo —como en estas adorables fotos inédita de Isabel II y Felipe con sus bisnietos.

George, Charlotte y Louis no pudieron asistir al funeral del duque primordialmente por las medidas de seguridad tomadas ante la pandemia. Solamente hubo una lista de 30 exclusivos asistentes.

De acuerdo con Evening Standard, los hijos de Kate y William estaban considerados «muy jóvenes» para atender en público al funeral. La experta en realeza comentó a The Telegraph (vía The Mirror) que es probable que la duquesa no haya querido que sus hijos asistieran a la ceremonia por «la inquietud que pudiesen haber tenido».

Y en cuanto a William, según una fuente de la realeza le contó a Express, el duque le explicó a sus hijos que «el príncipe Felipe se fue al cielo y ahora es un ángel». Esto porque «aún están muy pequeños, y querían darles la noticia con ligereza».

